Украину накрывает нашествие циклонов на непогоду: синоптики предупредили, где «разгуляется» стихия

В ближайшее время украинцам следует запомнить термин «циклогенез».

Погода в Украине

Погода в Украине / © unsplash.com

В ближайшие дни погода в Украине будет оставаться неустойчивой, а в начале новой рабочей недели в атмосфере активизируются циклоны.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, передает Телеграф.

По словам синоптика, в ближайшее время украинцам следует запомнить термин «циклогенез».

«Циклогенез — это процесс образования и развития циклонов. Поэтому запоминаем это определение, в ближайшие дни будем его вспоминать», — написал Постригань.

Он объяснил, что новый циклонический вихрь будет формироваться над Туранской низменностью и Каспийским морем.

«Следовательно, в начале новой рабочей недели над просторами Туранской низменности и Каспийским морем создадутся условия для циклогенеза — зародится новый циклонический вихрь», — сообщил синоптик.

По его словам, такая атмосферная ситуация принесет в Украину более теплый и влажный воздух.

«При такой конфигурации в атмосфере к нам будет поступать более теплый и влажный воздух. Будет наблюдаться неустойчивая с периодическими ливнями и локальными грозами погода как ночью, так и днем», — отметил Постригань.

Тем временем в Гидрометцентре сообщили, что 17 мая в Украине ожидается переменная облачность.

Ночью кратковременные дожди прогнозируется на крайнем западе и востоке страны, а днем осадки ожидаются почти по всей территории Украины, кроме западных областей. Временами возможны грозы.

«Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинцы предупреждают о неустойчивой погоде с 16 по 20 мая. Атмосферные фронты принесут дожди, грозы и сильный ветер.

Мы ранее информировали, что слухи о том, что лето этого года в Украине пройдет под знаком непрерывной экстремальной жары до +40 градусов, является преувеличением.

