Астролог назвал знаки Зодиака, которые не станут оправдываться, даже если виноваты

Мы все с завидной регулярностью — правда, кто чаще, а кто реже — совершаем ошибки — никто от них не гарантирован.

Гороскоп

Гороскоп

Иногда в таких случаях жизнь ставит нас перед необходимостью — как минимум — должны объяснить, чем было вызвано наше поведение.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не станут оправдываться, даже если виноваты.

Близнецы

Близнецы далеко не к каждой ситуации, в которую они попали, относятся одинаково серьезно. Зачастую они демонстрируют свое легкомыслие, просто отмахиваясь от ответственности за совершенную ошибку: в таком случае они как будто бы говорят: ну подумаешь, с кем не бывает?!

Лев

Львы не считают нужным ни в чем оправдываться, поскольку, на их взгляд, не могут быть ни в чем виноваты по определению — это несовместимо с их королевским достоинством. Наставит на том, что они что-то сделали не так, смысла не имеет — они все равно вам не поверят, да еще и обидятся.

Водолей

Водолеи вообще не понимают, какие к ним от кого бы то ни было могут быть претензии. Во-первых, они уверены, что все и всегда делают правильно, а, во-вторых, им безразлично, что думают о них окружающие — для представителей знака имеет значение только их собственное мнение.

