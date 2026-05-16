Как не разрушить отношения во время ссоры: токсичные привычки, которые уничтожают близость

Как не разрушить отношения во время ссоры

Конфликты в интимных отношениях — естественные и неизбежные, об этом рассказало издание The New Yourk Times , напряжение возникает всегда, когда два человека с разным опытом, ожиданиями и потребностями пытаются строить совместную жизнь.

Но здесь есть важное уточнение: здоровые отношения определяет не отсутствие ссор, а способность партнеров решать их так, чтобы не разрушать доверие.

Проблема начинается там, где вместо решения конфликта партнеры переходят к атакам, защите или эмоциональному отстранению. Описывается несколько особенно токсичных моделей поведения, которые регулярно появляются в ссорах и которые стоит научиться замечать.

Попытка «выиграть» ссору

Одна из самых распространенных ошибок в конфликтах — воспринимать их как соревнование, где есть победитель и побежденный. Но в отношениях такая логика не работает. Когда один из партнеров пытается «победить», оба в итоге проигрывают. Один — из-за чувства вины или давления, другой — из-за эмоционального истощения и неудовлетворенности.

Вместо этого стоит изменить сам подход, например, смотреть на конфликт как на общую задачу, которую нужно решить вместе. Не «кто прав», а «что с этим делать».

Есть еще один эффективный сдвиг мышления, вместо вопроса «Как мне доказать свою правоту?» стоит поставить себе другой, «Я хочу быть правой(ым) или мы хотим быть счастливыми?». И начинать с интереса к позиции партнера, потому что понимание всегда работает лучше борьбы.

Ссылка на авторитет

Еще одна токсичная привычка — привлекать «третью сторону» в виде авторитетов, например, терапевтов, экспертов или исследований, чтобы усилить собственную правоту. Фразы вроде: «Мой психолог считает, что ты…» или «Мне сказали, что я должна (ен) так реагировать…», создают не диалог, а асимметрию силы. Партнер в этот момент будто спорит не с вами, а с «авторитетом», которому сложно возразить. Это разрушает эмоциональную близость, потому что смещает фокус с чувств и потребностей на «кто прав».

Вместо этого лучше вернуться к себе и спросить себя, почему вам нужно подкреплять свою позицию, что вы на самом деле сейчас чувствуете и чего вам не хватает в этом разговоре.

И уже потом говорить это прямо партнеру, без ссылок на посторонние мысли.

Эмоциональное «сворачивание»

Еще одна сложная модель поведения во время ссоры — когда человек вместо ответственности за диалог резко «проваливается» в самообесценивание. Это выглядит как: «Я ужасный человек», «Я всегда все порчу» или «Не знаю, почему ты со мной вообще».

С первого взгляда это может звучать как покаяние, но на самом деле такое поведение часто переводит разговор в другой режим и вместо обсуждения проблемы партнер вынужден успокаивать и «спасать».

В результате первичная тема конфликта исчезает, а напряжение просто скрывается под слоем эмоций.

В таких ситуациях стоит сочетать две вещи, а именно, сочувствие и ясность. Можно сказать, например, «Я вижу, что тебе сложно это слышать» или «Мне важно, чтобы ты выслушал(а) мое мнение до конца». А если вы сами склонны так реагировать, важно научиться не «сворачиваться», а оставаться в разговоре и отвечать на конкретную проблему.

Здоровый конфликт

Несмотря на эмоциональность, здоровый конфликт имеет одну общую черту, а именно, он не разрушает уважение между партнерами. В таких разговорах люди не соревнуются, а ищут решения, не используют «третьих лиц» как оружие и не убегают в самоуничтожение вместо диалога. И главное, они остаются на одной стороне, даже когда не согласны.

Конфликты невозможно убрать из отношений и в этом нет необходимости, однако можно изменить их качество. Ссора не должна становиться ареной, где кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Она может быть пространством, где два человека лучше понимают друг друга, особенно, если вместо привычки «побеждать» они выбирают привычку «слышать».

