Печень в медово-горчичном соусе: рецепт, который заставит вас влюбиться в субпродукты
Куриная печень давно перестала быть «антикризисным продуктом» из маминых рецептов 2000-х. Сегодня она уверенно возвращается в гастрономические тренды в виде паштетов, теплых салатов и изысканных горячих блюд с ресторанным характером.
Еще несколько лет назад субпродукты считались чем-то сугубо домашним и немного недооцененным. Но гастрономическая мода циклична, сегодня шефы по всему миру возвращают интерес к простым продуктам и делают ставку на вкус, текстуру и правильные сочетания.
Секрет рецепта, о котором рассказали на странице borsch, — в контрастах. Мед добавляет карамельной мягкости, горчица — легкой пикантности, соевый соус создает глубину вкуса, а чеснок делает аромат насыщенным и «теплым». В результате даже те, кто обычно скептически относится к печени, меняют свое мнение после первого кусочка.
Ингредиенты
- куриная печень
- 500 г
- лук
- 1 шт.
- горчица
- 1 ст. л
- мед
- 1 ст. л
- соевый соус
- 2 ст. л.
- чеснок
- 3-4 зубчика
- соль
-
- перец
-
- чили
-
Приготовление
Печень нарезают на несколько частей и быстро обжаривают на сковороде.
Когда она меняет цвет, добавляют лук и специи, после чего тушат под крышкой примерно 7 мин.
Отдельно смешивают мед, горчицу, соевый соус и измельченный чеснок.
Соус вливают к печени и тушат еще 5-7 мин. За это время он становится гуще, обволакивает кусочки и создает тот самый глянцевый ресторанный эффект.
Лучше всего такая печень сочетается с картофельным пюре, рисом или булгуром. Но современная гастрономия предлагает и другие варианты, такие как кремовая полента, запеченные овощи или даже свежий бриош с зеленью.
Для баланса вкуса стоит добавить что-то свежее — салат из рукколы, огурцов или зеленых листьев.