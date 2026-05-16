ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
102
Время на прочтение
1 мин

Печень в медово-горчичном соусе: рецепт, который заставит вас влюбиться в субпродукты

Куриная печень давно перестала быть «антикризисным продуктом» из маминых рецептов 2000-х. Сегодня она уверенно возвращается в гастрономические тренды в виде паштетов, теплых салатов и изысканных горячих блюд с ресторанным характером.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
165 ккал
Комментарии
Печень в медово-горчичном соусе tiktok.com/@borsch_cooking

Печень в медово-горчичном соусе tiktok.com/@borsch_cooking

Еще несколько лет назад субпродукты считались чем-то сугубо домашним и немного недооцененным. Но гастрономическая мода циклична, сегодня шефы по всему миру возвращают интерес к простым продуктам и делают ставку на вкус, текстуру и правильные сочетания.

Секрет рецепта, о котором рассказали на странице borsch, — в контрастах. Мед добавляет карамельной мягкости, горчица — легкой пикантности, соевый соус создает глубину вкуса, а чеснок делает аромат насыщенным и «теплым». В результате даже те, кто обычно скептически относится к печени, меняют свое мнение после первого кусочка.

Ингредиенты

куриная печень
500 г
лук
1 шт.
горчица
1 ст. л
мед
1 ст. л
соевый соус
2 ст. л.
чеснок
3-4 зубчика
соль
перец
чили
Печень в медово-горчичном соусе tiktok.com/@borsch_cooking

Печень в медово-горчичном соусе tiktok.com/@borsch_cooking

Приготовление

  1. Печень нарезают на несколько частей и быстро обжаривают на сковороде.

  2. Когда она меняет цвет, добавляют лук и специи, после чего тушат под крышкой примерно 7 мин.

  3. Отдельно смешивают мед, горчицу, соевый соус и измельченный чеснок.

  4. Соус вливают к печени и тушат еще 5-7 мин. За это время он становится гуще, обволакивает кусочки и создает тот самый глянцевый ресторанный эффект.

Лучше всего такая печень сочетается с картофельным пюре, рисом или булгуром. Но современная гастрономия предлагает и другие варианты, такие как кремовая полента, запеченные овощи или даже свежий бриош с зеленью.

Для баланса вкуса стоит добавить что-то свежее — салат из рукколы, огурцов или зеленых листьев.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
102
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie