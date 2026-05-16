Печень в медово-горчичном соусе: рецепт, который заставит вас влюбиться в субпродукты

Печень в медово-горчичном соусе tiktok.com/@borsch_cooking

Еще несколько лет назад субпродукты считались чем-то сугубо домашним и немного недооцененным. Но гастрономическая мода циклична, сегодня шефы по всему миру возвращают интерес к простым продуктам и делают ставку на вкус, текстуру и правильные сочетания.

Секрет рецепта, о котором рассказали на странице borsch, — в контрастах. Мед добавляет карамельной мягкости, горчица — легкой пикантности, соевый соус создает глубину вкуса, а чеснок делает аромат насыщенным и «теплым». В результате даже те, кто обычно скептически относится к печени, меняют свое мнение после первого кусочка.

Ингредиенты куриная печень 500 г лук 1 шт. горчица 1 ст. л мед 1 ст. л соевый соус 2 ст. л. чеснок 3-4 зубчика соль перец чили

Приготовление

Печень нарезают на несколько частей и быстро обжаривают на сковороде. Когда она меняет цвет, добавляют лук и специи, после чего тушат под крышкой примерно 7 мин. Отдельно смешивают мед, горчицу, соевый соус и измельченный чеснок. Соус вливают к печени и тушат еще 5-7 мин. За это время он становится гуще, обволакивает кусочки и создает тот самый глянцевый ресторанный эффект.

Лучше всего такая печень сочетается с картофельным пюре, рисом или булгуром. Но современная гастрономия предлагает и другие варианты, такие как кремовая полента, запеченные овощи или даже свежий бриош с зеленью.

Для баланса вкуса стоит добавить что-то свежее — салат из рукколы, огурцов или зеленых листьев.

