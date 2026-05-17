Аналитики JPMorgan спрогнозировали варианты завершения войны в Украине: какой самый вероятный

Российская агрессия против Украины может продолжаться до 2027 года и завершиться переговорами из-за тупика на фронте.

Об этом говорится в докладе Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace, подготовленном аналитиками крупнейшего банка США JPMorgan Chase.

По мнению экспертов, война может завершиться уже в следующем году, поскольку диктатор Путин якобы стремится заключить соглашение при действующей администрации президента США Дональда Трампа.

Аналитики отмечают, что в 2026 году произошли два ключевых изменения, которые улучшили позиции Украины.

В частности после сокращения американской помощи на 99% страны Европы существенно нарастили поддержку Киева. Гуманитарная и финансовая помощь выросла на 59%, а военная — на 67%.

Кроме того, по оценке JPMorgan начали формироваться реальные контуры действенных западных гарантий безопасности для Украины.

В докладе также говорится, что ситуация на фронте фактически зашла в тупик, а линия боевого столкновения почти не меняется уже более двух лет.

По мнению аналитиков, это может вынудить обе стороны перейти к переговорам вместо продолжения «безрезультатных боевых действий».

В JPMorgan предполагают, что в рамках возможного компромисса Украина может быть вынуждена согласиться на потерю части оккупированных территорий, нейтральный статус и ограничение численности армии.

Аналитики считают, что именно такой результат Кремль сможет представить российскому обществу как собственную победу, не достигнув полной капитуляции Украины.

В то же время, авторы доклада проводят параллели с Финляндией после войны с СССР.

Тогда страна потеряла около 10% территории, однако сумела сохранить демократическую систему, рыночную экономику и связи с Западом.

Финский сценарий для Украины, по мнению аналитиков, будет означать интеграцию в Европейский Союз и, возможно, в будущем в НАТО, хотя и без полноценных гарантий защиты по пятой статье Альянса.

Также в JPMorgan считают, что после достижения устойчивого мира восстановление Украины может стать одной из самых больших инвестиционных возможностей для мирового бизнеса.

Что касается России, то любое мирное соглашение, как прогнозируют эксперты, почти наверняка будет предусматривать частичное ослабление санкций.

По мнению аналитиков, даже частичное снятие ограничений может оказать существенное влияние на мировые рынки энергоносителей и сырья.

