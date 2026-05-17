Аналітики JPMorgan спрогнозували варіанти завершення війни в Україні: який найімовірніший

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Російська агресія проти України може тривати до 2027 року та завершитися переговорами через глухий кут на фронті.

Про це йдеться у доповіді Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace, яку підготували аналітики найбільшого банку США JPMorgan Chase.

На думку експертів, війна може завершитися вже наступного року, оскільки диктатор Путін нібито прагне укласти угоду за чинної адміністрації президента США Дональда Трампа.

Реклама

Аналітики зазначають, що протягом 2026 року відбулися дві ключові зміни, які покращили позиції України.

Зокрема, після скорочення американської допомоги на 99% країни Європи суттєво наростили підтримку Києва. Гуманітарна та фінансова допомога зросла на 59%, а військова — на 67%.

Крім того, за оцінкою JPMorgan, почали формуватися реальні контури дієвих західних гарантій безпеки для України.

У доповіді також йдеться, що ситуація на фронті фактично зайшла у глухий кут, а лінія бойового зіткнення майже не змінюється вже понад два роки.

Реклама

На думку аналітиків, це може змусити обидві сторони перейти до переговорів замість продовження «безрезультатних бойових дій».

У JPMorgan припускають, що в рамках можливого компромісу Україна може бути змушена погодитися на втрату частини окупованих територій, нейтральний статус та обмеження чисельності армії.

Аналітики вважають, що саме такий результат Кремль зможе подати російському суспільству як власну «перемогу», не досягнувши повної капітуляції України.

Водночас автори доповіді проводять паралелі з Фінляндією після війни із СРСР.

Реклама

Тоді країна втратила близько 10% території, однак змогла зберегти демократичну систему, ринкову економіку та зв’язки із Заходом.

«Фінський сценарій» для України, на думку аналітиків, означатиме інтеграцію до Європейського Союзу та, можливо, у майбутньому до НАТО, хоча й без повноцінних гарантій захисту за п’ятою статтею Альянсу.

Також у JPMorgan вважають, що після досягнення стійкого миру відновлення України може стати однією з найбільших інвестиційних можливостей для світового бізнесу.

Щодо Росії, то будь-яка мирна угода, як прогнозують експерти, майже напевно передбачатиме часткове послаблення санкцій.

Реклама

На думку аналітиків, навіть часткове зняття обмежень може суттєво вплинути на світові ринки енергоносіїв та сировини.

Раніше повідомлялося, що під час останньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом диктатор Путін заявив, що до кінця року не потрібно сподіватися на укладення мирної угоди щодо війни в Україні.

Ми раніше інформували, що диктатор Путін вичерпує свої можливості для агресивної війни і шукає можливості для переговорів з європейськими союзниками України.

Новини партнерів