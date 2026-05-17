Астрологічний прогноз на 17 травня

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Астрологічна порада дня: перша половина дня сприятлива для планування, яке ми почали напередодні, а друга — для поступової і неквапливої реалізації цих планів.

Символ дня: ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: помаранчевий, кораловий, теракотовий, цегляний.

Щасливі камені дня: агат переливчастий, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, тривають недовго, але вони будуть ще коротшими, якщо вчасно розпочати лікування.

Харчування дня: до раціону необхідно додати горіхи, сухофрукти й овочі — як сирі, так і тушковані.

Стрижка дня: від стрижки сьогодні краще відмовитися.

Дачні роботи дня: роботи в саду або городі очікуваних результатів не принесуть, тож від них бажано утриматися.

Магія і містика дня: можна проводити обряди й ритуали, які захищають від вроків і пристріту.

Сни дня: сни нинішнього дня можуть бути неприємними і навіть страшними, але перейматися щодо них не варто — вони однаково не збудуться.

Табу дня: під забороною перебуває агресивна поведінка, навіть якщо вона зумовлена об’єктивними й поважними причинами.

Цитата дня: «Спокій — всередині вас. І не шукайте його зовні» (Будда).

