ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 17 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Ріг достатку

Ріг достатку / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: перша половина дня сприятлива для планування, яке ми почали напередодні, а друга — для поступової і неквапливої реалізації цих планів.

Символ дня: ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: помаранчевий, кораловий, теракотовий, цегляний.

Щасливі камені дня: агат переливчастий, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, тривають недовго, але вони будуть ще коротшими, якщо вчасно розпочати лікування.

Харчування дня: до раціону необхідно додати горіхи, сухофрукти й овочі — як сирі, так і тушковані.

Стрижка дня: від стрижки сьогодні краще відмовитися.

Дачні роботи дня: роботи в саду або городі очікуваних результатів не принесуть, тож від них бажано утриматися.

Магія і містика дня: можна проводити обряди й ритуали, які захищають від вроків і пристріту.

Сни дня: сни нинішнього дня можуть бути неприємними і навіть страшними, але перейматися щодо них не варто — вони однаково не збудуться.

Табу дня: під забороною перебуває агресивна поведінка, навіть якщо вона зумовлена об’єктивними й поважними причинами.

Цитата дня: «Спокій — всередині вас. І не шукайте його зовні» (Будда).

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
71
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie