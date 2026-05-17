"Євробачення-2026": як виступала переможниця конкурсу у фіналі – співачка з Болгарії Dara

Переможниця "Євробачення-2026" DARA / © Associated Press

В австрійському місті Відень відгримів 70-й за рахунком міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026", де перемогу здобула Болгарія.

Це вперше країна досягла такого високого результату. А перемогу до Болгарії привезла співачка Dara з піснею Bangaranga. Виконавиця у сумі отримала найбільше голосів від суддів та глядачів, а саме 516.

Пропонуємо пригадати, яким був виступ Dara у фіналі "Євробачення-2026". Артистка дивувала запальними танцями. Активна хореографія зовсім не заважала виконавиці впевнено співати. Окремої уваги заслуговує вбрання артистки, яке зовсім не приховувало її стрункої фігури. Виступала Dara на сцені не сама, а з танцювальною трупою.

Нагадаємо, цьогоріч "Євробачення-2026" неабияк здивувало результатами. Річ у тім, що ставки букмекерів зовсім не справдились. До слова, перемогу здобула Болгарія, хоча пророкували перше місце Фінляндії. А от Україна посіла дев’яте місце, хоч співачка LELÉKA була значно нижче у букмекерській таблиці. Отже, пропонуємо ознайомитися з результатом голосування на "Євробаченні-2026".

