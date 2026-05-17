Портников пояснив, чому Путін не наважиться на загальну мобілізацію

Оголошення загальної мобілізації у Росії може призвести до серйозної напруженості всередині армії та створити масштабні проблеми для економіки РФ.

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

За його словами, наразі немає підстав вважати, що диктатор Путін наважиться на загальну мобілізацію.

«Я не бачу жодних підстав вважати, що в тих соціальних умовах, в яких перебуває Росія, Путін вирішить провести загальну мобілізацію», — зазначив Портников.

Він пояснив, що така мобілізація означатиме різке падіння якості російської армії.

«Що таке загальна мобілізація? Це означає, що на фронт замість людей, мотивованих грошима, підуть ті, які взагалі нічим не мотивовані», — сказав журналіст.

Портников порівняв ситуацію українських та російських мобілізованих.

«Український мобілізований — коли людина потрапляє в військо, і, в принципі, прекрасно розуміє, чим це військо займається — захищає Батьківщину», — наголосив він.

Водночас, за словами журналіста, росіяни не мають чіткого розуміння, заради чого воюють.

«А що думає російський мобілізований, який поза контрактами, якого схопили у квартирі десь в Хамовниках чи в спальному районі Ярославля і повезли у військкомат? Заради чого його туди привезли?» — зазначив Портников.

Він також додав, що російське суспільство усвідомлює брехливість офіційної пропаганди.

«Не треба оглупляти російське суспільство, росіяни прекрасно знають, що вони брешуть», — сказав журналіст.

За словами Портникова, росіяни готові миритися з цією брехнею лише доти, доки це не стосується їх особисто.

«Але самим помирати за вигадану велич їм абсолютно не цікаво», — наголосив він.

Журналіст також звернув увагу на економічні ризики для РФ.

«Велика кількість мобілізованих чоловіків у віці десь з 21 по 55 років чи з 24 років, треба подивитися, звичайно, створить серйозні проблеми для російської економіки, яка і так не в дуже хорошому стані», — пояснив Портников.

На його думку, Кремль також боїться наслідків повернення великої кількості військових після завершення війни.

«Ми з вами весь час обговорюємо, що буде робити Путін з мільйонною армією, яка повернеться після війни. А що буде він робити з двохмільйонною армією, яка повернеться після війни, в якій ще половина не отримувала грошей?» — заявив журналіст.

Він наголосив, що загальна мобілізація фактично створить у РФ «дві армії».

«Одна — армія контрактників з великими грошима, а друга — армія людей, у яких грошей не буде. Це створює серйозну напруженість в зоні бойових дій», — сказав Портников.

На його переконання, саме тому російське керівництво навряд чи піде на такий крок.

Крім того, журналіст додав, що оголошення загальної мобілізації може знову спровокувати масову втечу громадян РФ за кордон, як це вже було після оголошення часткової мобілізації.

