- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 101
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія вночі атакувала два райони великого обласного центру
Внаслідок влучання загорілося кілька автомобілів, а також були пошкоджені житлові будинки.
Російські загарбники в ніч проти 17 травня атакували ударними безпілотниками Харків.
Про це повідомив міський очільник Ігор Терехов.
Він заявив, що влучання зафіксовані в Салтівському та Київському районах міста.
«Влучання ворожого „шахеду“ у Салтівському районі міста — біля багатоповерхівок. Також зафіксовано падіння уламків ворожого дрону у Київському районі», — йдеться у повідомленні.
Він заявив, що внаслідок влучання ворожого «шахеда» сталося загоряння семи автомобілів. Ще близько десяти автівок отримали пошкодження.
«У навколишніх багатоповерхових будинках вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон. Також зазнала пошкоджень електромережа вуличного освітлення», — заявив Терехов.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 17 травня російські війська масовано атакували Дніпро, Запоріжжя та Суми ударними безпілотниками.
Ми раніше інформували, що у Запоріжжі пролунало кілька потужних вибухів, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.