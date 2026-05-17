"Євробачення-2026": хто переміг на пісенному конкурсі

Загалом, цьогоріч 25 країн боролись за звання переможця "Євробачення". Однак кришталевий кубок дістався лише одному представнику.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Кубок "Євробачення-2026"

Кубок "Євробачення-2026" / © eurovision.com

Щойно у австрійському Відні відгримів 70-й за рахунком міжнародний пісенний конкурс "Євробаченн-2026", де нарешті обрали переможця.

За кришталевий кубок цьогоріч змагалось 25 країн, й Україна серед них. Проте лише одному фіналістові вдалося підкорити серця як і глядачів, так і професійних суддів. Так, за результатами глядацького голосування перемогу на "Євробаченні-2026" здобуває Болгарія. Саме ця країна, яку представляла співачка DARA з піснею Bangaranga, виборола найбільшу кількість балів. Це перша для Болгарії перемга на "Євробаченні". DARA виборола 516 голосів у сумі від глядачів та суддів.

Переможниця "Євробачення-2026" отримує свій кубок.

Зазначимо, тим часом Україна посідає дев'яте місце і тим самим опиняється у топ-10. Українська представниця LELÉKA отримала 221 бал.

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку грандіозного фіналу "Євробачення-2026". Раптом ви щось пропустили, то за посиланням можете дізнатися найцікавіші моменти, що були на ювілейному пісенному конкурсі.

