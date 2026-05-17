Гауфф емоційно звернулася до Світоліної після поразки у фіналі турніру в Римі
Американка заявила, що хоче зустрітися з українкою у фіналі Roland Garros.
Американська тенісистка Корі Гауфф емоційно прокоментувала свою поразку від українки Еліни Світоліної у фіналі турніру WTA 1000 у Римі.
Вирішальний поєдинок у столиці Італії завершився перемогою першої ракетки України з рахунком 6:4, 6:7, 6:2.
У післяматчевому інтерв'ю 22-річна американка тепло привітала українку із завоюванням трофею та заявила, що хоче знову зіграти проти неї вже у фіналі прийдешнього Roland Garros.
"Хочу привітати Еліну. Між нами знову була важка битва, і цього разу я знову програла. Але сподіваюся, що одного дня зможу це змінити.
Ти провела неймовірний турнір. Було багато довгих матчів проти сильних суперниць, тож вітаю тебе і твою команду. Ви завжди дуже приємні — як на корті, так і поза ним. Сподіваюся, побачимося у фіналі Roland Garros. Це було б чудово", — сказала Гауфф.
Світоліна завоювала 20-й титул WTA у кар'єрі та третій на турнірі в Римі. Раніше вона перемагала тут у 2017 та 2018 роках.
Матчі основної сітки Roland Garros-2026 відбудуться від 24 травня до 7 червня.