ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
375
Час на прочитання
1 хв

Гауфф емоційно звернулася до Світоліної після поразки у фіналі турніру в Римі

Американка заявила, що хоче зустрітися з українкою у фіналі Roland Garros.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Еліна Світоліна та Корі Гауфф

Еліна Світоліна та Корі Гауфф / © Associated Press

Американська тенісистка Корі Гауфф емоційно прокоментувала свою поразку від українки Еліни Світоліної у фіналі турніру WTA 1000 у Римі.

Вирішальний поєдинок у столиці Італії завершився перемогою першої ракетки України з рахунком 6:4, 6:7, 6:2.

У післяматчевому інтерв'ю 22-річна американка тепло привітала українку із завоюванням трофею та заявила, що хоче знову зіграти проти неї вже у фіналі прийдешнього Roland Garros.

"Хочу привітати Еліну. Між нами знову була важка битва, і цього разу я знову програла. Але сподіваюся, що одного дня зможу це змінити.

Ти провела неймовірний турнір. Було багато довгих матчів проти сильних суперниць, тож вітаю тебе і твою команду. Ви завжди дуже приємні — як на корті, так і поза ним. Сподіваюся, побачимося у фіналі Roland Garros. Це було б чудово", — сказала Гауфф.

Світоліна завоювала 20-й титул WTA у кар'єрі та третій на турнірі в Римі. Раніше вона перемагала тут у 2017 та 2018 роках.

Матчі основної сітки Roland Garros-2026 відбудуться від 24 травня до 7 червня.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
375
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie