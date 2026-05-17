Гауфф эмоционально обратилась к Свитолиной после поражения в финале турнира в Риме

Элина Свитолина и Кори Гауфф / © Associated Press

Американская теннисистка Кори Гауфф эмоционально прокомментировала свое поражение от украинки Элины Свитолиной в финале турнира WTA 1000 в Риме.

Решающий поединок в столице Италии завершился победой первой ракетки Украины со счетом 6:4, 6:7, 6:2.

В послематчевом интервью 22-летняя американка тепло поздравила украинку с завоеванием трофея и заявила, что хочет снова сыграть против нее уже в финале грядущего Roland Garros.

"Хочу поздравить Элину. Между нами снова была тяжелая битва, и на этот раз я снова проиграла. Но надеюсь, что однажды смогу это изменить.

Ты провела невероятный турнир. Было много длинных матчей против сильных соперниц, так что поздравляю тебя и твою команду. Вы всегда очень приятны — как на корте, так и вне его. Надеюсь, увидимся в финале Roland Garros. Это было бы отлично", — сказала Гауфф.

Свитолина завоевала 20-й титул WTA в карьере и третий на турнире в Риме. Раньше она побеждала здесь в 2017 и 2018 годах.

Матчи основной сетки Roland Garros-2026 состоятся с 24 мая по 7 июня.

