"Евровидение-2026": Верка Сердючка и Руслана мощно зажгли в финале и подняли весь зал в танце

Верка Сердючка в финале "Евровидения-2026" / © Associated Press

Только что в финале "Евровидения-2026" выступили все 25 стран-участниц и сейчас продолжается голосование.

А пока же зрителей развлекают звезды международного песенного конкурса за прошлые годы. Без украинцев не обошлось. В частности, на сцене своими выступлениями порадовали певица Руслана и артистка Верка Сердючка. Они присоединились к попурри и исполнили вместе с другими исполнителями популярные хиты.

Верки Сердючке вообще поручили ответственную миссию. Исполнительница в конце спела а капелла, а зал тем временем поднялся в танце и пел в унисон вместе с артисткой.

Также в попурри приняли участие финская группа Lordi, Эрика Викман, норвежский артист Александр Рыбак и многие другие.

Lordi на "Евровидении-2026" / © Associated Press

Отметим, своим мощным номером в финале "Евровидения-2026" порадовала представительница Украины, певица LELÉKA. Кроме того, артистка приятно удивила украинцев. Исполнительница прямо со сцены произнесла важные слова.

