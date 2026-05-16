Гламур
403
1 мин

"Евровидение-2026": фаворитка букмекеров разорвала зал виртуозной игрой на скрипке среди огня

Финляндия в финале "Евровидения-2026" уже показала свой конкурсный номер.

Валерия Сулима
Финляндия на "Евровидении-2026"

Финляндия на "Евровидении-2026" / © Associated Press

Прямо сейчас в Вене - столице Австрии - проходит грандиозный финал международного песенного конкурса "Евровидение-2026".

Уже половина стран показали свои номера. Настала очередь и фаворитов букмекеров, которым с немалым отрывом пророчат победу, - финскому дуэту Linda Lampenius x Pete Parkkonen. Артисты на сцене исполнили трек Liekinheitin.

Pete Parkkonen отвечал за вокальную часть. Он удивлял зал своим чувственным голосом. А вот у Linda Lampenius была другая задача. Артистка виртуозно играла на скрипке. Зал был просто в восторге, что было слышно по реакции зрителей.

В общем, артисты удивляли пением, игрой на музыкальных инструментах. На сцене особой атмосферы добавлял огонь, на фоне которого выступили Linda Lampenius x Pete Parkkonen.

Окажутся ли букмекерские прогнозы правдивыми - станет известно уже в скором времени. Пока в таблице лидируют Финляндия, Австралия и Болгария.

Отметим, представительница Украины уже тоже выступила на сцене "Евровидения-2026". Певица LELÉKA прямо со сцены произнесла важные для украинцев слова.

