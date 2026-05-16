Свитолина превзошла Серену Уильямс и установила уникальное достижение

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина установила уникальное достижение благодаря своей победе на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

Свитолина стала самой возрастная теннисисткой, которая обыграла трех соперниц из топ-5 рейтинга WTA на одном турнире.

Элина, которой сейчас 31 год и 235 дней, превзошла по этому показателю Серену Уильямс — легендарной американке покорилось аналогичное достижение в возрасте 31 год и 173 дня, когда она в 2013 году выиграла турнир в Майами.

Свитолина в четвертьфинале турнира в Риме одержала волевую победу над второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана, в полуфинале одолела польку Игу Швентек (№3 WTA), а в финале обыграла американку Кори Гауфф (№4 WTA).

Элина завоевала 20-й титул WTA в карьере и третий на турнире в Риме. Раньше она побеждала здесь в 2017 и 2018 годах.

Ранее мы рассказывали, что украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в испанском Мадриде, обыграв в финале нейтральную спортсменку с российским паспортом Мирру Андрееву.

