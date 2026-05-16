Военным могут не выплатить 100 тысяч гривен при ранении: какие документы нужны

Выплата дополнительного вознаграждения военнослужащим в размере 100 000 гривен в связи с ранением, контузией или травмой требует строгого документального подтверждения и железной военной дисциплины. Отсутствие надлежащих справок или неучение появления в часть после госпиталя является законным основанием для приостановки всех начислений.

Об этом говорится в заключении Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда при рассмотрении кассационной жалобы по делу № 240/4897/24, пишет «Судебно-юридическая газета».

Обстоятельства дела свидетельствуют о том, что истец в период с июля по сентябрь 2022 проходил лечение в связи с травмой, которая, по его словам, была связана с защитой Родины. Однако военная часть не начислила и не выплатила ему денежное довольствие и дополнительное вознаграждение, предусмотренное Постановлением Кабмина № 168.

Военнослужащий обратился в суд. Суд первой инстанции принял его сторону, решив, что время лечения и отпуска автоматически гарантирует выплаты. Однако апелляционный суд это решение отменил, установив отсутствие доказательств тяжкого ранения, нарушение процедуры оформления отпуска, а также факт самовольного ухода из части. Верховный Суд оставил решение апелляции без изменений, полностью отказав истцу.

Коллегия судей четко разъяснила, что для получения денег за время отпуска для лечения законодательство требует обязательного наличия двух факторов, которые не могут трактоваться двусмысленно.

«Постановление № 168 предусматривает обязательное наличие двух условий: во-первых, ранение должно быть связано с защитой Родины, а во-вторых — оно должно быть признано тяжелым по заключению военно-врачебной комиссии, если речь идет об отпуске для лечения. Отсутствие хотя бы одного из этих условий исключает возможность выплаты повышенного вознаграждения», — говорится в постановлении Суда.

Кроме того, обязательным условием для выплаты 100 000 гривен является наличие справки об обстоятельствах травмы, определенной приложением 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402). Этот документ выдается командиром воинской части и должен содержать четкую информацию о том, что ранение получено именно в защиту Родины. У истца такой справки установленного образца не было.

Еще одним ключевым фактором в деле стало то, что дополнительное вознаграждение является составной частью денежного довольствия. Соответственно, ее выплата напрямую зависит от соблюдения Порядка, утвержденного приказом Минобороны № 260. Суд установил, что после выписки из лечебного учреждения боец просто не явился к месту службы.

«В случае самовольного ухода из воинской части выплата денежного обеспечения приостанавливается со дня такого оставления и возобновляется только после возвращения военнослужащего», — подчеркнул Верховный Суд.

Защитникам напоминают: надлежащее оформление документов и соблюдение приказов после выписки из больницы — единственная гарантия сохранения государственных выплат.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о гарантированном базовом уровне денежного довольствия для военнослужащих. Документ предусматривает привязку выплат к средней заработной плате в Украине и механизм их регулярного автоматического перерасчета.

Также законопроект предлагает установить минимальный уровень денежного довольствия военных на уровне не менее 150% от средней зарплаты в стране. Финансирование инициативы планируется обеспечивать за счет оборонного бюджета, резервного фонда и международной помощи.

К слову, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о создании специального фонда государственного бюджета, в который планируется направлять весь военный сбор. Инициатива предусматривает, что эти средства будут использоваться исключительно для денежного довольствия военнослужащих.

Согласно документу новый механизм может заработать с 2027 года и действовать до завершения третьего года после отмены военного положения. В парламенте отмечают, что фонд может ежегодно аккумулировать около 200 млрд грн для выплат военным.

