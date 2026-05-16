Украинки уже в июне могут получить дополнительные выплаты к пенсии: кому дадут деньги

Часть украинок может ежемесячно получать дополнительные выплаты к пенсии в размере более тысячи гривен. Однако такая доплата предусмотрена только при определенных условиях.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В 2026 году дополнительную надбавку к пенсии государство предусмотрело для матерей, родивших или воспитавших пятерых и более детей. Для этой категории женщин действуют отдельные пенсионные гарантии, в частности, досрочный выход на заслуженный отдых и дополнительные ежемесячные выплаты, закрепленные в системе пенсий за особые заслуги перед Украиной.

«Часть женщин после выхода на пенсию оказывается в более сложной ситуации, ведь многие годы ухода за детьми могут означать меньший страховой стаж, более низкую официальную зарплату или перерывы в работе», — напоминают в Пенсионном фонде.

Сколько заплатят матерям 2026 года

Размер надбавки напрямую зависит от прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, определяемого Законом Украины. В 2026 году базовый показатель для расчета этой доплаты составляет 2595 гривен.

В зависимости от количества детей, доплата может составлять от 35% до 40% от этой суммы. В среднем надбавка составляет более 900 гривен ежемесячно, а в отдельных случаях даже более тысячи гривен.

Особенность украинской пенсионной системы состоит в том, что многие надбавки не назначаются автоматически. То есть даже при наличии законного права человек может годами не получать доплату только потому, что не знает о нем или не обратился в компетентные органы. Поэтому часть пенсионерок фактически теряет дополнительные средства. На фоне инфляции и постоянного роста расходов на коммунальные услуги, лекарства и продукты система таких доплат становится все важнее.

Как оформить выплаты

Для получения дополнительных денег необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление. Вместе с ней следует предоставить документы, подтверждающие страховой стаж, количество детей и факт их воспитания до шестилетнего возраста.

Для оформления надбавки понадобятся:

свидетельства о рождении детей;

документы о страховом стаже;

паспорт и идентификационный код (РНОКПП).

Представить документы можно двумя способами: лично в сервисном центре ПФУ или дистанционно через электронные сервисы Пенсионного фонда. Однако специалисты предупреждают, что на практике именно сбор подтверждающих документов часто становится главной сложностью для престарелых, особенно если часть архивов потеряна. Начисления и выплаты по подтвержденным запросам начнутся с июня.

Напомним, украинцы могут оформить пенсию онлайн через веб-портал Пенсионного фонда без личного посещения учреждения. Для этого достаточно использовать приложение «Действие» и активировать «Действие.Подпись».

Для подачи заявления необходимо подготовить копии документов и заполнить электронную форму на портале ПФУ. После подписания заявления через «Действие.Подпись» его можно отправить в Пенсионный фонд и отслеживать статус обращения онлайн.

Также в ПФУ предупреждали, что ошибки в начислении пенсий могут возникать из-за неактуальных или некорректных личных данных граждан. Речь идет, в частности, об изменении фамилии, паспортных данных или места жительства.

В ПФУ отмечают, что обновить информацию можно онлайн через вебпортал Пенсионного фонда, предоставив соответствующую анкету и скан-копии документов в личном кабинете.

