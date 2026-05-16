"Нельзя тыкать медведя в глаз": немецкий политик набросилась на Украину из-за ударов по РФ

Алиса Вайдель / © Associated Press

Известная своей пророссийской риторикой лидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель раскритиковала Украину за дальнобойные удары по территории РФ. По ее словам, украинские дипстрайки создают угрозу для безопасности Германии.

Заявление немецкого политика цитирует издание Clash Report.

«Нельзя постоянно тыкать большого медведя раскаленным железом в глаз — как это делают беспилотники в глубине России — и потом ожидать, что ничего не произойдет. Медведь в конце концов набросится», — сказала она.

По словам Вайдель, политика действующего правительства Германии в отношении Украины создает «повышенный риск» для безопасности страны.

При этом немецкий политик самоуверенно заявила, что когда ее партия окажется у руля власти, то будет проводить «политику баланса».

Алиса Вайдель возглавляет политсилу, популярность которой растет на фоне разочарования старыми традиционными партиями. Наибольшую поддержку партия АдГ имеет в восточных землях Германии (бывшая ГДР), где на региональных выборах получает первые или вторые места.

Партия известна своей пророссийской риторикой, выступает за отмену европейских санкций против РФ и прекращение военной помощи Украине.

Напомним, ранее один из лидеров партии АдГ заявил, что Германия зря переживает из-за Путина в то время, как потенциальным врагом может быть Польша.

На прошлогодних парламентских выборах в Германии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» получила рекордные 19,5% голосов, обойдя левоцентристскую Социал-демократическую партию Германии тогдашнего канцлера Олафа Шольца.

