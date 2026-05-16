"Манчестер Сити" одолел "Челси" и стал обладателем Кубка Англии

"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка Англии сезона-2025/26. В финальном матче турнира на стадионе "Уэмбли" в Лондоне подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли "Челси" со счетом 1:0 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. А вот во второй половине противостояния "горожане" забили победный мяч — на 72-й минуте Антуан Семенио на ближней штанге эффектным ударом пяткой в одно касание замкнул прострел от Эрлинга Холанда.

Отыграться лондонцы не сумели, так что трофей достался "небесно-голубым".

"Манчестер Сити" в восьмой раз в истории завоевал Кубок Англии. Ранее "горожане" выигрывали этот трофей в сезонах 1903/04, 1933/34, 1955/56, 1968/69, 2010/11, 2018/19, 2022/23.

"Челси" также восемь раз побеждал в Кубке Англии (1969/70, 1996/97, 1999/00, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2017/18).

Отметим, что Кубок Англии — это уже второй трофей, который "Манчестер Сити" выиграл в этом сезоне. Ранее подопечные Гвардиолы завоевали Кубок английской лиги, одолев в финале "Арсенал" (2:0).

Также "небесно-голубые" продолжают борьбу за титул чемпиона в АПЛ. За два тура до конца подопечные Гвардиолы отстают от лидера чемпионата "Арсенала" на 2 очка.

