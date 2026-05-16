Оладьи с детства: простой рецепт рыхлого и ароматного блюда как у бабушки
Те же оладьи с детства: румяные, рыхлые и ароматные — вкус, который невозможно забыть.
Пухлые, румяные и невероятно нежные — именно такими многие помнят оладьи с детства. Секрет идеального блюда — в правильном дрожжевом тесте и нескольких простых ухищрениях во время приготовления.
Рецептом домашних оладий поделился фуд-блогер kruchkov.food.
Ингредиенты:
мука — 500 г
молоко — 500 г
сахар — 30 г
соль — 5 г
дрожжи — 5 г
яйцо — 1 шт
Приготовление
В миске смешайте все ингредиенты, кроме муки. Хорошо перемешайте и только после этого добавьте просяную муку.
Оставьте тесто на 20-30 мин, чтобы оно поднялось вдвое.
После этого хорошо перемешайте тесто, а затем снова оставьте его подрастать.
Повторите эту процедуру еще раз.
После того, как тесто подрастет в третий раз, можно жарить оладьи. Впрочем, тесто перемешивать уже не нужно. С помощью ложки набирайте тесто и жарьте на разогретой сковороде по бокам.
Важно: после того как перевернете оладью — прижмите ее немного, чтобы вторая сторона тоже стала плоской.