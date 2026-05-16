Оладьи с детства: простой рецепт рыхлого и ароматного блюда как у бабушки

Пухлые, румяные и невероятно нежные — именно такими многие помнят оладьи с детства. Секрет идеального блюда — в правильном дрожжевом тесте и нескольких простых ухищрениях во время приготовления.

Рецептом домашних оладий поделился фуд-блогер kruchkov.food.

Ингредиенты:

В миске смешайте все ингредиенты, кроме муки. Хорошо перемешайте и только после этого добавьте просяную муку.

Оставьте тесто на 20-30 мин, чтобы оно поднялось вдвое.

После этого хорошо перемешайте тесто, а затем снова оставьте его подрастать.

Повторите эту процедуру еще раз.

После того, как тесто подрастет в третий раз, можно жарить оладьи. Впрочем, тесто перемешивать уже не нужно. С помощью ложки набирайте тесто и жарьте на разогретой сковороде по бокам.