Оладьи с детства: простой рецепт рыхлого и ароматного блюда как у бабушки

Те же оладьи с детства: румяные, рыхлые и ароматные — вкус, который невозможно забыть.

Вера Хмельницкая
Оладьи. / © pixabay.com

Пухлые, румяные и невероятно нежные — именно такими многие помнят оладьи с детства. Секрет идеального блюда — в правильном дрожжевом тесте и нескольких простых ухищрениях во время приготовления.

Рецептом домашних оладий поделился фуд-блогер kruchkov.food.

Ингредиенты:

  • мука — 500 г

  • молоко — 500 г

  • сахар — 30 г

  • соль — 5 г

  • дрожжи — 5 г

  • яйцо — 1 шт

Приготовление

  1. В миске смешайте все ингредиенты, кроме муки. Хорошо перемешайте и только после этого добавьте просяную муку.

  2. Оставьте тесто на 20-30 мин, чтобы оно поднялось вдвое.

  3. После этого хорошо перемешайте тесто, а затем снова оставьте его подрастать.

  4. Повторите эту процедуру еще раз.

  5. После того, как тесто подрастет в третий раз, можно жарить оладьи. Впрочем, тесто перемешивать уже не нужно. С помощью ложки набирайте тесто и жарьте на разогретой сковороде по бокам.

  6. Важно: после того как перевернете оладью — прижмите ее немного, чтобы вторая сторона тоже стала плоской.

