Оладки з дитинства: простий рецепт пухкої і ароматної страви як у бабусі
Ті самі оладки з дитинства: рум’яні, пухкі й ароматні — смак, який неможливо забути.
Пухкі, рум’яні й неймовірно ніжні — саме такими багато хто пам’ятає оладки з дитинства. Секрет ідеальної страви — у правильному дріжджовому тісті та кількох простих хитрощах під час приготування.
Рецептом домашніх оладок поділився фуд-блогер kruchkov.food.
Інгредієнти:
борошно — 500 г
молоко — 500 г
цукор — 30 г
сіль — 5 г
дріжджі — 5 г
яйце — 1 шт
Приготування
У мисці змішайте всі інгредієнти, окрім борошна. Добре перемішайте і лише після цього додайте просяне борошно.
Залиште тісто на 20-30 хв, аби воно піднялося удвічі.
Після цього добре перемішайте тісто, а після цього знову залиште його підростати.
Повторіть цю процедуру ще один раз.
Після того, як тісто підросте третій раз, можна смажити оладки. Втім, тісто вже перемішувати не потрібно. За допомогою ложки набирайте тісто і смажте на розігрітій пательні з обох боків.
Важливо: після того як перевернете оладку — притисніть її трошки, щоб друга сторона теж стала пласкою.