162
1 хв

Як приготувати ліниві сирні пиріжки з яйцем, зеленню і сиром

Особливість приготування лінивих пиріжків у тому, що для тіста ми використовуватимемо кисломолочний сир, відварені яйця, сир і зелень.

Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
200 ккал
Ліниві сирні пиріжки з яйцем зеленню та сиром

Ліниві сирні пиріжки з яйцем, зеленню і сиром

Це чудова страва для сімейного сніданку або перекусу, яка не займе у вас багато часу, а результат приємно здивує.

Інгредієнти

борошно пшеничне
1 скл.
сир
220 г
кефір
1 скл.
яйце куряче
3 шт.
сир твердий
70 г
цибуля зелена
за смаком
сіль
щіпка
перець чорний мелений
сода харчова
олія

  1. Зваріть два яйця від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистьте та наріжте дрібними кубиками.

  2. Цибулю промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.

  3. Твердий сир натріть на дрібну тертку.

  4. До кефіру всипте харчову соду, перемішайте і залиште на п’ять хвилин.

  5. Сир викладіть до миски, розімніть виделкою, додайте одне яйце, чорний мелений перець, посоліть, перемішайте.

  6. Влийте кефір, додайте яйця, зелень, твердий сир і добре перемішайте. Тісто має вийти густим.

  7. У сковороді розігрійте трохи олії, за допомогою столової ложки викладіть тісто та обсмажте пиріжки на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Зелень використовуйте на свій смак.

