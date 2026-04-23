Як приготувати ліниві сирні пиріжки з яйцем, зеленню і сиром
Особливість приготування лінивих пиріжків у тому, що для тіста ми використовуватимемо кисломолочний сир, відварені яйця, сир і зелень.
Це чудова страва для сімейного сніданку або перекусу, яка не займе у вас багато часу, а результат приємно здивує.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 1 скл.
- сир
- 220 г
- кефір
- 1 скл.
- яйце куряче
- 3 шт.
- сир твердий
- 70 г
- цибуля зелена
- за смаком
- сіль
- щіпка
- перець чорний мелений
-
- сода харчова
-
- олія
-
Зваріть два яйця від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистьте та наріжте дрібними кубиками.
Цибулю промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.
Твердий сир натріть на дрібну тертку.
До кефіру всипте харчову соду, перемішайте і залиште на п’ять хвилин.
Сир викладіть до миски, розімніть виделкою, додайте одне яйце, чорний мелений перець, посоліть, перемішайте.
Влийте кефір, додайте яйця, зелень, твердий сир і добре перемішайте. Тісто має вийти густим.
У сковороді розігрійте трохи олії, за допомогою столової ложки викладіть тісто та обсмажте пиріжки на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
Зелень використовуйте на свій смак.