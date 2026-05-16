Гламур
Директор "Євробачення" спантеличив заявою про повернення Росії на конкурс

РФ дискваліфікували 2022 року, коли країна розпочала повномасштабне вторгнення до України. Нині ж директор музичного конкурсу стверджує, що це рішення не було пов’язане з війною і Росія теоретично зможе ще повернутися.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Кубок "Євробачення" / © eurovision.com

Директор "Євробачення" Мартін Грін спантеличив заявою про повернення Росії на міжнародний пісенний конкурс.

РФ дискваліфікували 2022 року. Європейська мовна спілка, що й відповідає за "Євробачення", тоді коментувала, що рішення було ухвалене на тлі подій, що відбуваються в Україні. Проте директор конкурсу зробив несподівану заяву.

Мартін Грін стверджує, що теоретично Росія може повернутися на "Євробачення", пише британське радіо LBC. Мовляв, країну 2022 року дискваліфікували не через війну в Україні, бо, за його словами, це "суб’єктивні оціночні судження", а тому, що російський мовник не зміг довести незалежність від влади РФ.

Проте такі коментарі Мартіна Гріна вже викликали шквал обурення, зокрема, у Великій Британії. Депутат від Ліберально-демократичної партії Том Гордон назвав заяву директора "Євробачення" моральним боягузтвом.

Сцена "Євробачення-2026" / © Getty Images

"Європейський мовний союз заявив світові, що підтримує Україну . Мільйони з нас повірили їм, і коли Велика Британія приймала конкурс від імені України, ми зробили це з величезною гордістю та безумовною солідарністю. Тепер ми дізнаємося, що це ніколи не було принципом, це була просто технічна деталь, і Росія могла б повернутися на "Євробачення", поки її ракети все ще падають на Київ", - обурився Том Гордон.

Зазначимо, Росію дискваліфікували з “Євробачення” 2022 року. Організатори пояснили це рішення тим, що вони солідарні з Україною. До слова, тоді РФ розпочала повномасштабне вторгення на українські землі.

Нагадаємо, 16 травня у Відні відбудеться фінал "Євробачення-2026”. Пропонуємо ознайомитися з повним списком усіх фіналістів. До слова, Україна теж позмагається за кришталевий кубок.

