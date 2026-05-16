Як можна схуднути за допомогою звичайного душу: науковці приголомшили відкриттям

Схуднення

Щоденний холодний душ можуть стати простим, дешевим і ефективним доповненням до здорового способу життя для людей, які прагнуть скинути зайву вагу. Регулярний вплив низьких температур активує в організмі процеси, що прискорюють знищення калорій.

Про це пише The Guardian.

Попри зростання популярності плавання в холодній воді, досі існувала мінімальна кількість наукових даних про реальну користь холоду для зменшення ваги. Для перевірки теорії дослідники залучили 47 дорослих пацієнтів із надмірною вагою або ожирінням.

Половині учасників видали спеціальні жилети та поясні повязки з наповненими гелем охолоджувальними пакетами, які підтримували температуру 15°C. Люди мали носити їх поверх тонкої футболки по дві години щоранку, продовжуючи займатися своїми звичними повсякденними справами.

Результати шести тижнів експерименту виявилися разючими. Учасники, які зазнавали впливу холоду, втратили в середньому 0,9 кілограма, причому майже вся втрачена вага складалася саме з жирових відкладень. Натомість контрольна група, яка жилетів не носила, не просто не худла, а навіть набрала в середньому 0,6 кілограма.

«Це одне з перших досліджень, що вивчають вплив тривалого впливу холоду на людей із надмірною вагою та ожирінням. Такі жилети можна носити вдома, тому вплив холоду може стати простим і недорогим доповненням до стратегій здорового способу життя для зниження ваги, таких як здорове харчування та фізична активність», — заявила провідна дослідниця, доктор Мариетт Бун з LUMC.

Як працює магія холоду

Науковці пояснюють ефект схуднення біологічними особливостями людського тіла. Низькі температури змушують організм самостійно шукати ресурси для обігріву, залучаючи приховані резерви.

«Щоденний вплив холоду активує буру жировую тканину, яка використовує запаси жиру в організмі для вироблення тепла. Цілком можливо, що носіння охолоджувального жилета стимулює активність бурої жирової тканини і чинить благотворний вплив на рівень ліпідів, глюкози та запалення в організмі. Все це сприяє профілактиці сердечно-судинних захворювань», — наголосила співавторка дослідження, професор Хелен Бадж з Ноттінгемського університету.

Наразі експерти намагаються з’ясувати, чи здатні інші форми регулярного охолодження так само ефективно знижувати рівень запальних процесів і боротися з хворобами серця.

Зараз автори дослідження проводять окремий експеримент у Нідерландах за участю 34 жінок, щоб перевірити дієвість звичайного ранкового душу. Половина учасниць щоранку впродовж 90 секунд приймає душ із найхолоднішою водою. На думку вчених, холодний душ і плавання у відкритих водоймах можуть мати схожий ефект, хоча занурення в озеро викликає сильніший холодовий шок.

«Охолоджувальний жилет забезпечує набагато триваліший вплив, ніж душ. Але з іншого боку, холодний душ набагато холодніший. Нам належить з’ясувати, чи вплине це на зниження ваги», — додала доктор Бун.

Нагадаємо, для багатьох людей «уколи для схуднення» можуть звучати ніби чарівна пігулка. Однак варто пам’ятати, що насамперед це інструмент лікарів, який має використовуватися лише за призначенням фахівців.

Уколи для схуднення — це препарати на основі гормонів, які пригнічують апетит і знижують рівень цукру в крові. Як наслідок, людина може схуднути через дефіцит калорій.

Є кілька популярних препаратів. Уколи для схуднення «завірусилися» після того, як популярні актори та співаки почали їх використовувати, аби наблизитися до тіла мрії. Таким чином, ці препарати почали використовувати без призначення лікаря ширше коло людей.

Уколи для схуднення призначають тим, у кого діагностоване ожиріння, індекс маси тіла вищий за 27, і людям, які мають супутні хвороби, як-от діабет чи проблеми із серцем.

