Дівчина приймає душ

Дискусія про те, що краще використовувати в душі — тверде мило чи гель для душу — роками не вщухає у соцмережах. Частина людей переконана, що класичний брусок мила очищає шкіру значно краще, тоді як інші вважають його негігієнічним. Крапку в цій суперечці поставила клінічна мікробіологиня Університету Лестера Прімроуз Фрістоун.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Фахівчиня пояснила, що рідке мило та гелі для душу вважаються більш гігієнічними, оскільки зберігаються у закритих контейнерах і не контактують безпосередньо зі шкірою кількох людей. Через це вони менше забруднюються бактеріями та грибками.

За словами докторки Фрістоун, тверде мило під час використання накопичує мікроорганізми зі шкіри людини. Вона зазначає, що наукові дослідження показували: бруски мила, якими користуються часто, містять більше мікроорганізмів, ніж ті, які використовують рідше.

«Шматок мила, який часто використовується, потенційно може слугувати резервуаром інфекції»», — пояснила мікробіологиня.

Подібної позиції дотримуються і британські медичні установи. Зокрема, NHS Trust університетських лікарень Бірмінгема вказує, що рідке мило має менший ризик забруднення, ніж тверде. У лікарні королеви Вікторії також наголошують, що бруски мила можуть переносити мікроби.

Втім, експертка зауважує: навіть якщо на поверхні твердого мила є бактерії, ризик зараження через нього залишається невисоким. Мило працює завдяки особливим молекулам, які допомагають розчиняти жир, бруд та мікроорганізми на поверхні шкіри, після чого вони змиваються водою.

«Мило очищає, розчиняючи та розпушуючи поверхневий бруд, бактерії, грибки та віруси на шкірі, які потім змиваються чистою проточною водою», — пояснила докторка Фрістоун.

За її словами, значно більшу небезпеку можуть становити мочалки, люфи та губки для душу. Вони накопичують відмерлі клітини шкіри, бактерії та грибки, а вологе середовище створює умови для активного розмноження мікроорганізмів.

Крім того, жорсткі мочалки можуть пошкоджувати верхній шар шкіри. Через дрібні подряпини бактеріям легше проникати в тканини, що підвищує ризик розвитку шкірних інфекцій.

Фахівчиня радить регулярно очищати мочалки та губки. Для цього їх рекомендують щонайменше раз на тиждень замочувати у 10-відсотковому розчині відбілювача, а потім ретельно промивати й повністю висушувати.

