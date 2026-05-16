Гроші від США — все?: у Конгресі ошелешили тривожною заявою про фінансування для України

Конгрес США

Конгрес США не буде ухвалювати рішення про новий великий пакет фінансової допомоги Україні, оскільки війна, яку розв’язала Росія, відбувається «на подвір’ї Європи».

Про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Браян Маст в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами конгресмена-республіканця, Україні не варто сподіватися на пакет безпекової допомоги «ні на 60 мільярдів доларів, ні на 6 мільярдів чи будь-яку іншу суму».

Американський політик наполягає на тому, що європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва, оскільки війна Росії проти України відбувається «на подвір’ї Європи».

«Ми готові бути посередниками миру. Європа має захищати власне подвір’я», — сказав він.

При цьому Матс вважає, що США продаватимуть озброєння для України, передаватимуть розвіддані та чинитимуть санкційний тиск на Росію.

При цьому американський конгресмен додав, що запроваджені проти Москви санкції не повинні шкодити союзникам США більше, ніж самій РФ.

«Санкції мають завдавати більше шкоди нашим ворогам і приносити більше користі нам та нашим союзникам», — наголосив Маст.

Допомога США Україні — що відомо

Нагадаємо, від часу обрання президентом СЩА Дональда Трампа американська допомога Україні різко скорочується, а сама її логіка змінюється: замість безумовної підтримки — прагматичний розрахунок. Європа, яка роками вагалася, змушена взяти на себе основний фінансовий тягар війни.

Тим часом європейські союзники США дедалі більше занепокоєні роботою програми PURL, у межах якої країни НАТО закуповують американську зброю для України. Причина — затримки з постачаннями, виснаження запасів США через війну з Іраном та питання до того, як Пентагон використовує гроші партнерів.

