Європейські союзники США дедалі більше занепокоєні роботою програми PURL, у межах якої країни НАТО закуповують американську зброю для України. Причина — затримки з постачаннями, виснаження запасів США через війну з Іраном та питання до того, як Пентагон використовує гроші партнерів.

Про це пише The Washington Post із посиланням на дипломатів, чиновників і помічників конгресменів.

Програма PURL була погоджена НАТО минулого літа. Вона мала забезпечити Україну озброєнням, яке можуть надати лише США, зокрема системами ППО та ракетами для захисту українських міст від російських атак. Для Дональда Трампа ця схема була політично зручною, адже зброю для Києва оплачують європейські союзники, а не американські платники податків.

Однак останніми місяцями у Європі зростає недовіра до механізму. Частина країн вагається з новими внесками, бо не впевнена, що всі кошти напряму підуть на потреби України.

Додаткове занепокоєння викликала інформація про те, що Пентагон міг використати 750 млн дол. у межах PURL для поповнення власних запасів США. За словами джерел, ці гроші мали компенсувати зброю, яку Вашингтон раніше передавав Україні, а не забезпечити нові постачання.

Водночас у НАТО заявляють, що союзники вже виділили на ініціативу понад 5,5 млрд дол., а американська зброя, оплачена партнерами, продовжує надходити до України.

Найгострішою проблемою залишається нестача ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot. За даними джерел, в України вони майже закінчилися, водночас частина європейських країн не хоче передавати власні запаси через ризики для своєї оборони.

На тлі напруження між США та Європою ситуація навколо PURL може ускладнити подальше постачання Україні критично важливої зброї, насамперед засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Україна наразі відчуває гострий дефіцит ракет для сучасних систем ППО, як-от Patriot, NASAMS та IRIS-T. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, через інтенсивні російські обстріли протягом зими та складнощі з постачанням підрозділи опинилися на «голодному пайку».

Пускові установки часто залишаються напівпорожніми, що змушує командування розосереджувати обмежені запаси між регіонами для підтримки мінімального рівня захисту.

Ситуація ускладнюється великими витратами боєприпасів під час масованих атак на енергетику та зростанням глобального попиту на засоби ППО через конфлікт на Близькому Сході.

