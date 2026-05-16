Несподіваний ефект від читання та малювання: що відбувається з нашим організмом на рівні ДНК

Читання уповільнює старіння

Більшість людей, які йдуть до художньої галереї, беруть до рук новий роман або проводять вечір на концерті, навряд чи думають про своє здоров’я, спалені калорії чи швидкість старіння. Проте виявляється, що такі культурні розваги залишають цілком реальний відбиток у нашій ДНК.

Про те, як залученість до мистецтва впливає на молекулярні темпи нашого старіння, пише Earth.com із посиланням на масштабне дослідження епідеміологів з Університетського коледжу Лондона.

Епігенетичний годинник: як мистецтво впливає на клітини

Команда під керівництвом професорки Дейзі Фанкорт проаналізувала зразки крові понад 3500 дорослих британців, звертаючи особливу увагу на процес метилювання ДНК. Це своєрідний хімічний літопис зношування організму, який дозволяє вченим вирахувати «епігенетичний» (біологічний) вік людини. Цей показник може збігатися з фактичним віком за паспортом, а може відставати або навпаки — випереджати його.

За допомогою новітніх біологічних годинників вчені виявили дивовижну закономірність. Люди, які займалися мистецтвом або відвідували культурні заходи хоча б раз на тиждень, старіли на 4% повільніше, ніж ті, хто ігнорував таке дозвілля. Щомісячна активність давала уповільнення на 3%, а походи на культурні події лише кілька разів на рік — на 2%.

Найцікавіше те, що показники щотижневих занять спортом у цій самій базі даних продемонстрували абсолютно ідентичний результат уповільнення старіння — ті ж самі 4%.

Різноманітність важливіша за частоту

Дослідження також показало, що частота культурних походів — не єдиний важливий фактор. Люди, які комбінували різні види діяльності (наприклад, малювання в один місяць, відвідування виставки в інший, а потім екскурсія історичним місцем), старіли повільніше, незалежно від того, як часто вони це робили.

Вчені пояснюють це тим, що кожна активність має різні корисні «інгредієнти». Одна діяльність сприяє зняттю стресу, інша стає когнітивним викликом, третя дає емоційну або соціальну стимуляцію. Організм реагує саме на цей комплексний сприятливий ефект.

Після 40 років ефект стає сильнішим

Коли дослідники звузили аналіз до дорослих віком від 40 років, позитивні ефекти виявилися ще помітнішими. Це цілком збігається із загальною біологічною моделлю, згідно з якою перше суттєве прискорення старіння в людей зазвичай починається саме після сорока років.

«Наше дослідження надає перші докази того, що залучення до мистецтва та культури пов’язане з повільнішими темпами біологічного старіння», — наголосила старша авторка дослідження докторка Фейфей Бу.

Дотепер мистецтво розглядалося здебільшого як спосіб покращити настрій чи врятуватися від самотності. Проте нові дані свідчать, що фахівцям з охорони здоров’я, ймовірно, час розширити свої рекомендації: похід до музею чи вечір за малюванням може мати для збереження молодості таке ж фундаментальне значення, як і правильне харчування чи фітнес.

Нагадаємо, існує думка, що біологічне старіння розпочинається одразу після народження і триває безперервно, але нове дослідження з’ясувало, що цей процес є нерівномірним. Організм людини не змінюється плавно, а проходить через два різкі біологічні стрибки, які можна назвати критичними хвилями старіння.

