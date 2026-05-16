"Не можна штрикати ведмедя в око": німецька політикиня накинулась на Україну через удари по РФ

Аліса Вайдель / © Associated Press

Відома своєю проросійською риторикою лідерка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Аліса Вайдель розкритикувала Україну за далекобійні удари по території РФ. За її словами, українські діпстрайки створюють загрозу для безпеки Німеччини.

Заяву німецької політикині цитує видання Clash Report.

«Не можна постійно штрикати великого ведмедя розпеченим залізом в око — як це роблять безпілотники в глибині Росії — і потім очікувати, що нічого не станеться. Ведмідь врешті-решт накинеться», — сказала вона.

За словами Вайдель, політика чинного уряду Німеччини щодо України створює «підвищений ризик» для безпеки країни.

При цьому німецька політикиня самовпевнено заявила, що коли її партія опиниться біля керма влади, то буде проводити «політику балансу».

Аліса Вайдель очолює політсилу, популярність якої зростає на тлі розчарування старими традиційними партіями. Найбільшу підтримку партія АдН має у східних землях Німеччини (колишня НДР), де на регіональних виборах здобуває перші або другі місця.

Партія відома своєю проросійською риторикою, виступає за скасування європейських санкцій проти РФ та припинення військової допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше один із лідерів партії АдН заявив, що Німеччина даремно переймається через Путіна в той час, як потенційним ворогом може бути Польща.

На минулорічних парламентських виборах у Німеччині ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію Німеччини тодішнього канцлера Олафа Шольца.

