На виборах у Німеччині ультраправі обійшли партію Шольца: результати екзитполу

Консервативний блок ХДС/ХСС, який очолює Фрідріх Мерц, перемагає на виборах, але змушений буде шукати партнерів для урядової коаліції.
На парламентських виборах у Німеччині, які відбулися в неділю, 23 лютого, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію Німеччини чинного канцлера Олафа Шольца.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані екзитполів.
Перемогу, за попередніми даними, здобуває консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом, який отримав 29%.
СДПН Шольца набрала 16,5% голосів, що є найгіршим результатом партії за всю історію.
Загалом до Бундестагу можуть потрапити сім партій, щоправда двом останнім трохи бракує голосів, щоб подолати прохідний бар'єр у 5%. За даними екзитполу телеканалу ARD, результат виборів такий:
- консерватори ХДС/ХСС 29%;
- ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD) 19,5%;
- соціал-демократи СДПН 16%;
- Зелені 13,5%;
- Ліва партія 8,5%;
- Вільні демократи (FDP) 4,9%;
- ультралівий Блок Сари Вагенкнехт 4,7%.
Очевидно, що без парламентської більшості його консерваторам доведеться шукати партнерів для формування коаліції.
Найочікуванішим результатом є об’єднання консервативного блоку Християнських демократів (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) Мерца з соціал-демократами (СДПН) у непросту "велику коаліцію".
Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, як у Німеччині готуються до виборів, хто може перемогти та чи потраплять до парламенту проросійські сили.
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