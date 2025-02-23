На виборах у Німеччині ультраправі обійшли партію Шольца: результати екзитполу

Консервативний блок ХДС/ХСС, який очолює Фрідріх Мерц, перемагає на виборах, але змушений буде шукати партнерів для урядової коаліції.

На парламентських виборах у Німеччині, які відбулися в неділю, 23 лютого, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію Німеччини чинного канцлера Олафа Шольца.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані екзитполів.

Перемогу, за попередніми даними, здобуває консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом, який отримав 29%.

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СДПН Шольца набрала 16,5% голосів, що є найгіршим результатом партії за всю історію.

Загалом до Бундестагу можуть потрапити сім партій, щоправда двом останнім трохи бракує голосів, щоб подолати прохідний бар'єр у 5%. За даними екзитполу телеканалу ARD, результат виборів такий:

консерватори ХДС/ХСС 29% ;

; ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD) 19,5% ;

; соціал-демократи СДПН 16%;

Зелені 13,5%;

Ліва партія 8,5% ;

; Вільні демократи (FDP) 4,9%;

ультралівий Блок Сари Вагенкнехт 4,7%.

Очевидно, що без парламентської більшості його консерваторам доведеться шукати партнерів для формування коаліції.

Найочікуванішим результатом є об’єднання консервативного блоку Християнських демократів (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) Мерца з соціал-демократами (СДПН) у непросту "велику коаліцію".

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, як у Німеччині готуються до виборів, хто може перемогти та чи потраплять до парламенту проросійські сили.

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