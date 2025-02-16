Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" та кандидатка в канцлери ФРН виступила за скасування санкцій проти РФ.

Ультраправа кандидатка в канцлери Німеччини Аліса Вайдель заявила, що хоче відновлення відносин з Росією та припинення антиросійської санкційної політики.

Про це лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" повідомила в інтервʼю Bild.

"Ми прагнемо дуже добрих відносин з нашими європейськими сусідами. Проте ми також хочемо мати дуже добрі відносини з великими державами, а саме Росією. Ще два роки тому ми отримували дешевий природний газ звідти через Північний потік. Тож ми хочемо покласти край санкційній політиці, яка передусім завдає шкоди нашій країні", — заявила Вайдель.

Ультраправа кандидатка в канцлери також сказала, що уряд Німеччини "протягом майже трьох років здійснював словесні, фінансові та навіть збройні дії проти Росії".

"Після Другої світової війни німецькі танки знову воюють проти Росії", — заявила Вайдель.

Вона не висловила жодної критики в бік Росії, а також сказала, що президент США Дональд Трамп так само не критикує РФ. Водночас вона заявила про необхідність переговорів.

Від імені своєї партії вона заявила, що лише "мирні переговори є серйозною політикою".

Зазначимо, партія ультраправих "Альтернатива для Німеччини" (АдН/AfD), що утворилася 2013 року, відома, як об'єднання так званих євроскептиків і є проросійською. Партія виступає за припинення військової допомоги Україні,проти євроінтеграції та імміграції іноземців, а також прагне виходу Німеччини з ЄС.

За словами голови партії, ЄСзнищив німецький автопром.

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