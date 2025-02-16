Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и кандидатка в канцлеры ФРГ выступила за отмену санкций против РФ.

Ультраправая кандидат в канцлеры Германии Алиса Вайдель заявила, что хочет возобновления отношений с Россией и прекращения антироссийской санкционной политики.

Об этом лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" сообщила в интервью Bild.

"Мы стремимся к очень хорошим отношениям с нашими европейскими соседями. Однако мы также хотим иметь очень хорошие отношения с большими государствами, а именно с Россией. Еще два года назад мы получали дешевый природный газ оттуда через Северный поток. Поэтому мы хотим положить конец санкционной политике, которая прежде всего наносит вред нашей стране".

Ультраправая кандидатка в канцлеры также сказала, что правительство Германии "в течение почти трех лет осуществляло словесные, финансовые и даже вооруженные действия против России".

"После Второй мировой войны немецкие танки снова воюют против России", — заявила Вайдель.

Она не выразила ни одной критики в сторону России, а также сказала, что президент США Дональд Трамп также не критикует РФ. В то же время она заявила о необходимости переговоров.

От имени своей партии она заявила, что только "мирные переговоры являются серьезной политикой".

Отметим, образовавшаяся в 2013 году партия ультраправых "Альтернатива для Германии" (АдН/AfD) известна, как объединение так называемых евроскептиков и является пророссийской. Партия выступает за прекращение военной помощи Украине, против евроинтеграции и иммиграции иностранцев, а также стремится к выходу Германии из ЕС.

По словам главы партии, ЕС уничтожил немецкий автопром.

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