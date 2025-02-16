Арахамия рассказал, когда могут пройти выборы

Арахамия прокомментировал "некие разговоры" о выборах.
Выборы в Украине состоятся не раньше, чем через шесть месяцев после окончания военного положения.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Вижу снова пошли какие-то разговоры о выборах. Не впервые за время войны. Поэтому в очередной раз напомню, что, во-первых, выборы во время военного положения невозможны", — написал Арахамия.
Также он напомнил, что в рамках Диалога Жана Моне лидеры всех фракций и групп заключили соглашение, что выборы состоятся не раньше, чем через 6 месяцев после окончания военного положения.
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк также подчеркнула, что выборов до конца войны не будет. По ее мнению, кто-либо, кто манипулирует датами выборов, "играет на руку Кремлю".
"Качать и дезинформировать – вот их цель. Выборы в Украине сейчас невозможны, потому что закон и безопасность превыше всего. Приоритет один – как можно скорее справедливо завершить войну. После – выборы. Но не наоборот. Война и выборы – не фон для политических игр. Думайте критически. И помните: главная битва сейчас – не за бюллетени, а за страну", – сказала Шуляк.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, обсуждал ли с Трампом выборы в Украине.
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