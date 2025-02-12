Зеленский ответил, пойдут ли украинцы на выборы

Президентские и парламентские выборы в Украине могут состояться после того, как будет положен конец войне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условием для выборов в стране станет остановка войны и возвращение к безопасной жизни.

Об этом президент рассказал в интервью The Economist.

Так Зеленский ответил на призывы США относительно выборов, в частности, на заявление спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога о необходимости проведения выборов в Украине.

"Интересно, когда генерал Келлог думает о выборах. Ему 80 лет, и он думает о выборах в Украине. Это интересно. Я честно думаю, что мы все будем думать о выборах, когда мы все сможем о них думать", — сказал президент.

По его словам, нужно положить конец войне, а затем проводить выборы президента в Украине.

"Это точно не в центре внимания сегодня. Не потому, что кто-то за или против. Дело не в этом. Вы вроде не обедаете утром. Нужно позавтракать, поработать, а потом после работы прийти домой, отдохнуть с любимой женой и поужинать. Мы не можем поужинать, потому что нужно дожить до вечера. просто живи. Это весь наш путь. Нужно остановить войну, положить ей конец, и вернуть безопасную жизнь нашим людям. А потом выборы", — сказал президент.

По мнению Зеленского, сегодня время для выборов не пришло. Более того, для них нет законных оснований.

"Ничего хорошего мы из этого не сделаем. Кроме того, что это незаконно, вне закона, вне возможности. Как люди будут голосовать? Слушайте, все говорят, а как будут голосовать на оккупированных территориях? Начнем с простого вопроса. Как будут голосовать в Харькове? Просто город Харьков живет сегодня каждый день под управляемыми авиабомбами, под обстрелами, под ракетами. В первый день голосования, например, люди пошли голосовать. То есть просто поехали, а туда полетела ракета. Просто так летали по школам", — сказал Зеленский.

Он задал вопрос — если вражеские ракетные удары будут нанесены по избирательным участкам, в частности в школах?.. Поэтому, учитывая безопасность, выборы во время полномасштабной войны невозможны.

"Какой будет реакция всех? Что скажут в Украине? В Украине все скажут — мы не пойдем, и мы ни за что голосовать не будем, и зачем нужны были все эти выборы, и кто их придумал, и все, кто их придумал, это все враги Украины, и здесь люди погибли и так далее", — добавил президент.

Напомним, ранее известный журналист Виталий Портников выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин приложит все возможные усилия, чтобы продолжалась война и не было никаких выборов.