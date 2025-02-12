Зеленський відповів, чи підуть українці на вибори

Президентські та парламентські вибори в Україні можуть відбутися після того, як буде покладено край війні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що умовою для виборів в країні стане зупинення війни і повернення до безпечного життя.

Про це президент розповів в інтерв'ю The Economist.

Так Зеленський відповів на заклики США щодо виборів, зокрема на заяву спецпредставника Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога про необхідність проведення виборів в Україні.

"Цікаво, коли генерал Келлог думає про вибори. Йому 80 років, і він думає про вибори в Україні. Це цікаво. Я чесно думаю, що ми всі будемо думати про вибори, коли ми всі зможемо про них думати", — сказав президент.

За його словами, потрібно покласти край війні, а потім проводити вибори президента в Україні.

"Це точно не в центрі уваги сьогодні. Не тому, що хтось за чи проти. Річ не в цьому. Ви ніби не обідаєте вранці. Потрібно поснідати, попрацювати, а потім після роботи прийти додому, відпочити з коханою дружиною і повечеряти. Ми не можемо повечеряти, бо треба дожити до вечора. Просто живи. Це весь наш шлях. Треба зупинити війну, покласти їй край і повернути безпечне життя нашим людям. А потім вибори", — сказав президент.

На думку Зеленського, сьогодні час для виборів не настав. Ба більше, для них немає законних підстав.

"Нічого доброго ми з цього не зробимо. Крім того, що це незаконно, поза законом, поза можливістю. Як люди будуть голосувати? Слухайте, всі кажуть, а як будуть голосувати на окупованих територіях? Почнемо з простого запитання. Як голосуватимуть у Харкові? Просто місто Харків живе сьогодні кожен день під керованими авіабомбами, під обстрілами, під ракетами тощо. У перший день голосування, наприклад, люди пішли голосувати. Тобто просто поїхали, а туди полетіла ракета. Просто так літали по школах", — сказав Зеленський.

Він поставив запитання — якщо ворожі ракетні удари буде завдано по виборчих дільницях, зокрема у школах?.. Тож з огляду на безпеку вибори під час повномасштабної війни неможливі.

"Якою буде реакція всіх? Що скажуть в Україні? В Україні всі скажуть — ми не підемо, і ми ні за що голосувати не будемо, і навіщо були потрібні всі ці вибори, і хто їх придумав, і всі, хто їх придумав, це все вороги України, і тут люди загинули і так далі", — додав президент.

Нагадаємо, раніше відомий журналіст Віталій Портников висловив думку, що президент РФ Володимир Путін докладе всіх можливих зусиль, щоб тривала війна і не було жодних виборів.