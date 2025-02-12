"США більше не терпітимуть": Гегсет зробив різку заяву про війну в Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет у середу, 12 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі зробив різку заяву про завершення війни в Україні. Він наголосив, що армія США не братиме участі в жодній майбутній миротворчій місії в Україні.

Про це пише Axios.

Гегсет додав, що стаття 5 Статуту НАТО не повинна застосовуватися в разі нападу на війська союзників у складі повоєнної миротворчої місії. Водночас Україна має укласти мирну угоду з Росією "просто зараз" та відмовитися від ідеї повернути всі окуповані території чи стати членом НАТО.

Гегсет став першим міністром Трампа, який відвідав штаб-квартиру НАТО. Перед своєю зустріччю з Контактною групою з оборони України та міністром оборони Рустемом Умєровим Гегсет передав просте послання нового президента США: "Кровопролиття має припинитися, і ця війна має закінчитися".

"Ми, як і ви, хочемо суверенної України, що процвітає. Але ми маємо почати з визнання того, що повернення України до кордонів до 2014 року — нереальна мета. Погоня за цією ілюзорною метою лише продовжить війну та принесе ще більше страждань", — сказав Гегсет.

За його словами, Трамп досягне зниження цін на енергоносії, що послабить "військову машину" РФ і допоможе переконати російського диктатора Путіна сісти за стіл переговорів та укласти мирну угоду з "надійними гарантіями безпеки" для України, підкріпленими "європейськими та неєвропейськими військами". Водночас Гегсет відкинув членство України в НАТО або участь американських військ.

Видання наголошує, що Гегсет одночасно підштовхує Україну до укладання угоди та виключає положення, які Київ хотів би включити до будь-якої угоди, щоб знизити ризик нового нападу Росії в майбутньому.

Крім того, Гегсет заявив, що Європа має взяти на себе зобов'язання надати Україні "переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги", оскільки стратегічна загроза з боку Китаю більше не дозволить США віддавати пріоритет безпеці Європи.

"Сполучені Штати, як і раніше, віддані альянсу НАТО та оборонному партнерству з Європою. Але США більше не терпітимуть незбалансовані відносини, які заохочують залежність", — наголосив міністр оборони США.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що найближчим часом Україна не зможе стати членом НАТО, оскільки США відхилили цю пропозицію. Водночас він висловив сподівання, що прихід до влади Трампа прискорить переговори між Києвом і Москвою.

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