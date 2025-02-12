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Цукрові півники з дитинства: рецепт льодяників на паличці

Цукрові півники з дитинства: рецепт льодяників на паличці

Льодяник на паличці. / Фото: УНІАН

Льодяники на паличці - те, що повертає у дитинство.

Сьогодні на полицях магазинів цукерки - чи то шоколадні, чи то льодяники - на будь-який смак. Колись асортимент був не такий різноманітний. Тому часто смаколики готували вдома. Чи не найулюбленішими були льодяники - цукрові півники.

Рецептом солодких півників на паличці поділилася кулінарка Юлія Сенич у TikTok.

Інгредієнти:

  • 6 столових ложок цукру
  • 2 столові ложки води
  • 1 столова ложка оцту (9%)
  • 1 чайна ложка олії - для змащування форми)

Приготування

  1. У сотейнику змішайте цукор, воду та оцет. Поставте на плиту - на невеликий вогонь. Постійно помішуйте масу - аж поки вона не стане золотавого кольору. Приблизно варити слід п'ять-сім хвилин.
  2. Форму для льодяників або силіконовий килимок змастіть олією. Вилийте гарячу карамель до форми, вставте палички та залиште застигати.
  3. Солодкі льодяники будуть готові за 10–15 хвилин.

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