Цукрові півники з дитинства: рецепт льодяників на паличці

Льодяники на паличці - те, що повертає у дитинство.

Сьогодні на полицях магазинів цукерки - чи то шоколадні, чи то льодяники - на будь-який смак. Колись асортимент був не такий різноманітний. Тому часто смаколики готували вдома. Чи не найулюбленішими були льодяники - цукрові півники.

Рецептом солодких півників на паличці поділилася кулінарка Юлія Сенич у TikTok.

Інгредієнти:

6 столових ложок цукру

2 столові ложки води

1 столова ложка оцту (9%)

1 чайна ложка олії - для змащування форми)

Приготування

У сотейнику змішайте цукор, воду та оцет. Поставте на плиту - на невеликий вогонь. Постійно помішуйте масу - аж поки вона не стане золотавого кольору. Приблизно варити слід п'ять-сім хвилин. Форму для льодяників або силіконовий килимок змастіть олією. Вилийте гарячу карамель до форми, вставте палички та залиште застигати. Солодкі льодяники будуть готові за 10–15 хвилин.

Читайте також: