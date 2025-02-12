Сахарные петушки с детства: рецепт леденцов на палочке

Леденцы на палочке — то, что возвращает в детство.

Сегодня на полках магазинов конфеты — будь то шоколадные или леденцы — на любой вкус. Когда-то ассортимент был не столь разнообразен. Потому часто вкусности готовили дома. Едва ли не самыми любимыми были леденцы – сахарные петушки.

Рецептом сладких петушков на палочке поделилась кулинарка Юлия Сенич в TikTok.

Ингредиенты:

6 столовых ложек сахара

2 столовые ложки воды

1 столовая ложка уксуса (9%)

1 чайная ложка масла – для смазывания формы)

Приготовление

В сотейнике смешайте сахар, воду и уксус. Поставьте на плиту – на небольшой огонь. Постоянно помешивайте массу – пока она не станет золотистого цвета. Приблизительно варить следует пять-семь минут. Форму для леденцов или силиконовый коврик смажьте маслом. Вылейте горячую карамель в форму, вставьте палочки и оставьте застывать. Сладкие леденцы будут готовы через 10–15 минут.

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