Сахарные петушки с детства: рецепт леденцов на палочке

Леденцы на палочке — то, что возвращает в детство.
Сегодня на полках магазинов конфеты — будь то шоколадные или леденцы — на любой вкус. Когда-то ассортимент был не столь разнообразен. Потому часто вкусности готовили дома. Едва ли не самыми любимыми были леденцы – сахарные петушки.
Рецептом сладких петушков на палочке поделилась кулинарка Юлия Сенич в TikTok.
Ингредиенты:
- 6 столовых ложек сахара
- 2 столовые ложки воды
- 1 столовая ложка уксуса (9%)
- 1 чайная ложка масла – для смазывания формы)
Приготовление
- В сотейнике смешайте сахар, воду и уксус. Поставьте на плиту – на небольшой огонь. Постоянно помешивайте массу – пока она не станет золотистого цвета. Приблизительно варить следует пять-семь минут.
- Форму для леденцов или силиконовый коврик смажьте маслом. Вылейте горячую карамель в форму, вставьте палочки и оставьте застывать.
- Сладкие леденцы будут готовы через 10–15 минут.