Костюк одержала уверенную победу и вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дохе

Марта за два сета разбиралась с полькой Магдой Линетт.

Первая ракетка Украины Марта Костюк (№21 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

В третьем круге соревнований 22-летняя уроженка Киева уверенно обыграла польку Магду Линетт (№36 WTA). Матч продолжался 1 час 41 минуте в завершился со счетом 6:4, 6:2.

За проведенное на корте время Марта три раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов.

Это была вторая очная встреча теннисисток. В первый раз Костюк победила Линетт в сентябре 2023 года на турнире в американском Сан-Диего.

Добавим, что Костюк стартовала на соревнованиях в Дохе победой над Зейнеп Сонмез из Турции (6:3, 6:3), после чего во втором раунде сенсационно обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф (6:2, 7:5).

В четвертьфинале Костюк сыграет против победительницы матча между американкой Амандой Анисимовой (№41 WTA) и канадкой Лейлой Фернандес (№27 WTA).

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