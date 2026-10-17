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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Свитолина впервые за семь лет отобралась на Итоговый турнир WTA

Элина в четвертый раз в карьере сыграет на Итоговом турнире WTA.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отобралась на Итоговый турнир WTA-2026.

Об этом WTA сообщила у себя в соцсетях, поздравив 32-летнюю украинку с этим достижением.

Элина дошла до четвертьфинала турнира WTA 1000 в Ухане, добавив 107 очков в свой актив. В чемпионской гонке WTA у украинки теперь 5131 балл.

После поражения польки Иги Швентек в полуфинале турнира в Ухане она больше не сможет обойти Свитолину в зачете за календарный год, что гарантировало украинке участие в Итоговом турнире.

Элина в четвертый раз в карьере и впервые с 2019 года сыграет на Итоговом турнире WTA.

Последний раз Свитолина играла на Итоговом турнире в 2019 году, когда дошла до финала. Годом ранее она стала чемпионкой Итогового турнира в Сингапуре.

Элина стала седьмой теннисисткой, которая квалифицировалась на Итоговый турнир. Ранее это сделали Елена Рыбакина, Арина Соболенко, Мирра Андреева, Джессика Пегула, Кори Гауфф и Линда Носкова.

Итоговый турнир WTA состоится с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе. В прошлом году эти соревнования выиграла представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Ранее сообщалось, что Свитолина не сумела пробиться в полуфинал престижного турнира в Ухане.

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