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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Ухане

Первая ракетка Украины не оставила шансов китаянке Ханью Гуо.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в китайском Ухане.

В 1/8 финала 32-летняя уроженка Одессы уверенно обыграла китаянку Ханью Гуо (№240 WTA) — 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Это была первая очная встреча теннисисток. Украинка дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов.

Видеообзор матча

Как пятая сеяная Свитолина пропускала первый раунд соревнований, а в поединке второго круга победила "нейтральную" российскую теннисистку Людмилу Самсонову.

В четвертьфинале соперницей Элины станет победительница матча между итальянкой Жасмин Паолини (№33 WTA) и британкой Сонай Картал (№170 WTA).

Для Свитолиной это будет 12-й четвертьфинал на турнирах WTA в сезоне-2026. Она третий раз сыграет в четвертьфинале соревнований в Ухане (2014, 2019, 2026).

Ранее сообщалось, что Свитолина не сумела пробиться в полуфинал престижного турнира в Пекине.

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