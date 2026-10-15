Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Ухане

Элина Свитолина / © Associated Press

Реклама

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в китайском Ухане.

В 1/8 финала 32-летняя уроженка Одессы уверенно обыграла китаянку Ханью Гуо (№240 WTA) — 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Реклама

Это была первая очная встреча теннисисток. Украинка дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов.

Реклама

Видеообзор матча

Как пятая сеяная Свитолина пропускала первый раунд соревнований, а в поединке второго круга победила "нейтральную" российскую теннисистку Людмилу Самсонову.

В четвертьфинале соперницей Элины станет победительница матча между итальянкой Жасмин Паолини (№33 WTA) и британкой Сонай Картал (№170 WTA).

Для Свитолиной это будет 12-й четвертьфинал на турнирах WTA в сезоне-2026. Она третий раз сыграет в четвертьфинале соревнований в Ухане (2014, 2019, 2026).

Ранее сообщалось, что Свитолина не сумела пробиться в полуфинал престижного турнира в Пекине.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров