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Світоліна впевнено вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Ухані
Перша ракетка України не залишила шансів китаянці Ханью Гуо.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в китайському Ухані.
В 1/8 фіналу 32-річна уродженка Одеси впевнено обіграла китаянку Ханью Гуо (№240 WTA) — 6:1, 6:4. Матч тривав 1 годину 32 хвилини.
Це була перша очна зустріч тенісисток. Українка двічі подала навиліт, припустилась 4 подвійних помилок та реалізувала 7 з 16 брейкпойнтів.
Відеоогляд матчу
Як п'ята сіяна Світоліна пропускала перший раунд змагань, а в поєдинку другого кола перемогла "нейтральну" російську тенісистку Людмилу Самсонову.
У чвертьфіналі суперницею Еліни стане переможниця матчу між італійкою Жасмін Паоліні (№33 WTA) та британкою Сонай Картал (№170 WTA).
Для Світоліної це буде 12-й чвертьфінал на турнірах WTA у сезоні-2026. Вона втретє зіграє у чвертьфіналі змагань в Ухані (2014, 2019, 2026).
Раніше повідомлялося, що Світоліна не зуміла пробитися до півфіналу престижного турніру в Пекіні.