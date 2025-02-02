Сестры Киченок проиграли в финале парного турнира в Линце

Людмила и Надежда Киченок остановились в шаге от завоевания трофея.

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок не сумели выиграть парный турнира WTA 500 в австрийском Линце.

В финальном матче сестры Киченок потерпели поражение от Тимеи Бабош из Венгрии и Луизы Стефани из Бразилии.

Матч продолжался 1 час 33 минуты и завершился со счетом 6:3, 5:7, 4:10.

За проведенное на корте время украинки выполнили одну подачу навылет и допустили две двойные ошибки.

Сестры Киченок проводили первый совместный турнир после Олимпиады-2024, где они проиграли в четвертьфинале испанскому дуэту Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение в финале личного турнира в Линце.

Читайте также:

Свитолина приблизилась к Костюк: WTA обновила рейтинг теннисисток после Australian Open-2025

Определился чемпион Australian Open-2025

Обидчица Свитолиной одолела белоруску Соболенко и стала победительницей Australian Open-2025