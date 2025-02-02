Сестры Киченок проиграли в финале парного турнира в Линце

Людмила и Надежда Киченок остановились в шаге от завоевания трофея.
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок не сумели выиграть парный турнира WTA 500 в австрийском Линце.
В финальном матче сестры Киченок потерпели поражение от Тимеи Бабош из Венгрии и Луизы Стефани из Бразилии.
Матч продолжался 1 час 33 минуты и завершился со счетом 6:3, 5:7, 4:10.
За проведенное на корте время украинки выполнили одну подачу навылет и допустили две двойные ошибки.
Сестры Киченок проводили первый совместный турнир после Олимпиады-2024, где они проиграли в четвертьфинале испанскому дуэту Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение в финале личного турнира в Линце.
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