Сестри Кіченок програли у фіналі парного турніру в Лінці

Людмила і Надія Кіченок зупинилися за крок від завоювання трофею.

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок не зуміли виграти парний турніру WTA 500 в австрійському Лінці.

У фінальному матчі сестри Кіченок зазнали поразки від Тімеї Бабош з Угорщини та Луїзи Стефані з Бразилії.

Матч тривав 1 годину 33 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 5:7, 4:10.

За проведений на корті час українки виконали одну подачу навиліт і припустилися двох подвійних помилок.

Сестри Кіченок проводили перший спільний турнір після Олімпіади-2024, де вони програли у чвертьфіналі іспанському дуету Крістіна Букша / Сара Соррібес Тормо.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Даяна Ястремська зазнала поразки у фіналі особистого турніру в Лінці.

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