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Визначився переможець Підсумкового турніру ATP
Карлос Алькарас уперше виграв цей трофей.
Іспанський тенісист Карлос Алькарас став переможцем Підсумкового турніру ATP-2026.
У фіналі 23-річний іспанець (ATP №3) обіграв першу ракетку світу, німця Александра Звєрєва. Матч завершився з рахунком 6:2, 7:6.
У другому сеті на тайбрейку Звєрєв вигравав з рахунком 6:3, однак не реалізував 3 сет-пойнти і програв 7:9.
Алькарас уперше в кар'єрі став переможцем Підсумкового турніру ATP. Минулого сезону він дійшов до фіналу, де поступився італійцю Янніку Сіннеру.
Звєрєв є дворазовим переможцем Підсумкового турніру ATP (2018, 2021).
Раніше повідомлялося, що Світоліна програла Андрєєвій у фіналі Підсумкового турніру WTA.