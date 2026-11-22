Карлос Алькарас / © Associated Press

Реклама

Іспанський тенісист Карлос Алькарас став переможцем Підсумкового турніру ATP-2026.

У фіналі 23-річний іспанець (ATP №3) обіграв першу ракетку світу, німця Александра Звєрєва. Матч завершився з рахунком 6:2, 7:6.

Реклама

У другому сеті на тайбрейку Звєрєв вигравав з рахунком 6:3, однак не реалізував 3 сет-пойнти і програв 7:9.

Реклама

Алькарас уперше в кар'єрі став переможцем Підсумкового турніру ATP. Минулого сезону він дійшов до фіналу, де поступився італійцю Янніку Сіннеру.

Звєрєв є дворазовим переможцем Підсумкового турніру ATP (2018, 2021).

Раніше повідомлялося, що Світоліна програла Андрєєвій у фіналі Підсумкового турніру WTA.

Новини партнерів

Новини партнерів