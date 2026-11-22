Карлос Алькарас / © Associated Press

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Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Итогового турнира ATP-2026.

В финале 23-летний испанец (ATP №3) обыграл первую ракетку мира, немца Александра Зверева. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6.

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Во втором сете на тай-брейке Зверев выигрывал со счетом 6:3, однако не реализовал 3 сет-пойнта и проиграл 7:9.

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Алькарас впервые в карьере стал победителем Итогового турнира ATP. В прошлом сезоне он дошел до финала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Зверев является двукратным победителем Итогового турнира ATP (2018, 2021).

Ранее сообщалось, что Свитолина проиграла Андреевой в финале Итогового турнира WTA.

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