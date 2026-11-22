"Жирона" / x.com/GironaFC

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Украинские футболисты "Жироны" Владислав Ванат и Александр Пищур отличились голевыми действиями в домашнем матче 15-го тура испанской Сегунды против "Эйбара".

Оба украинца вышли в стартовом составе и на 36-й минуте организовали гол в ворота гостей: Ванат забил после передачи Пищура, открыв счет в поединке.

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Гости отыгрались перед перерывом — Андер Мадариага на 44-й минуте реализовал пенальти.

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Во втором тайме каталонцы во второй раз вышли вперед — Унай Эрнандес на 59-й минуте забил гол, который в итоге оказался победным — 2:1.

Отметим, что для Ваната это был десятый матч за клуб в этом сезоне — в его активе шесть голов и два ассиста. Пищур в нынешней кампании провел 13 поединков, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Еще один украинский футболист "бело-красных", вратарь Владислав Крапивцов, провел весь матч на скамейке для запасных.

После этой победы "Жирона" (27 очков) поднялась на третье место в Сегунде (второй по силе испанский дивизион — прим.). "Эйбар" (24 балла) находится на шестой строчке.

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В следующем туре "Жирона" 28 ноября в гостях сыграет с "Эльденсе", а "Эйбар" в тот же день примет "Бургос".

Ранее сообщалось, что украинский форвард забил гол в матче чемпионата Нидерландов.

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