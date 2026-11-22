"Динамо" — "Оболонь" / © ФК Динамо Киев

Реклама

"Динамо" разгромило "Оболонь" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 4:2.

Хозяева поля открыли счет уже на 3-й минуте встречи — Томаш Кендзера забил эффектным ударом пяткой на ближней штанге после подачи Николая Шапаренко с углового.

Реклама

На 5-й минуте команды были вынуждены покинуть поле из-за воздушной тревоги. Ориентировочно через пол часа игра возобновилась после отбоя.

Реклама

На 16-й минуте "бело-синие" укрепили свое преимущество — Пьер Мунгенге забил дебютный гол за "Динамо". А уже на 22-й минуте Шола Огундана довел счет до разгромного после ассиста от Кеассе Ба.

На 24-й минуте "пивовары" отквитали один гол — Алексей Сыч на дальней штанге срезал мяч в свои ворота после подачи с углового.

Во втором тайме подопечные Мацея Кендзерека вернули себе гандикап в три гола — на 56-й минуте Шапаренко реализовал пенальти.

На последней минуте основного времени гости ответили еще одним своим голом — окончательный счет игры установил Павел Полегенько, реализовав пенальти.

Реклама

Обзор матча "Динамо" — "Оболонь"

После этой победы "Динамо" с 26 очками осталось на третьем месте в турнирной таблице УПЛ — "бело-синие" отстают от лидера чемпионата "Шахтера" на 4 балла, но имеют матч в запасе. "Оболонь" с 8 пунктами находится на 14-й позиции.

В следующем туре "Динамо" примет "Черноморец", а "Оболонь" дома встретится с "Зарей". Оба поединка состоятся 28 ноября.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" сенсационно потерял очки в матче УПЛ.

Новости партнеров

Новости партнеров