Илья Забарный в матче против "Ниццы" / © Associated Press

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ПСЖ на выезде одержал волевую победу над "Ниццей" в матче 11-го тура чемпионата Франции сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Альянц Ривьера" в Ницце завершился со счетом 2:3.

Хозяева поля открыли счет уже на 8-й минуте встречи — голом отличился Мохамед Амура.

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В середине первого тайма парижанам понадобилось две минуты, чтобы перевернуть игру в свою пользу — сначала Сенни Маюлу реализовал пенальти, а в следующей атаке Дезире Дуэ вывел гостей вперед.

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Отметим, что перед перерывом Дуэ травмировался, его заменил Ферран Торрес.

Во втором тайме подопечные Луиса Энрике закрепили свое преимущество — на 85-й минуте точный удар нанес Ферран Торрес.

В компенсированное время хозяева сократили отставание до минимума усилиями Али Абди, но спастись от поражения не сумели.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

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Благодаря победе ПСЖ (26 очков) укрепил свое лидерство в чемпионате Франции. Парижане опережают ближайшего преследователя — "Лилль" — на 5 баллов. "Ницца" (17 пунктов) находится на седьмой строчке.

В следующем матче ПСЖ 25 ноября примет "Рому" в Лиге чемпионов, а затем 28 ноября дома встретится с "Лорьяном" в чемпионате Франции. "Ницца" в следующем туре Лиги 1 28 ноября примет "Труа".

Ранее сообщалось, что украинский форвард забил гол в матче чемпионата Нидерландов.

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