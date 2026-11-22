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ПСЖ с Забарным одержал волевую победу в матче чемпионата Франции
Команда Луиса Энрике одолела "Ниццу" и укрепила лидерство.
ПСЖ на выезде одержал волевую победу над "Ниццей" в матче 11-го тура чемпионата Франции сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Альянц Ривьера" в Ницце завершился со счетом 2:3.
Хозяева поля открыли счет уже на 8-й минуте встречи — голом отличился Мохамед Амура.
В середине первого тайма парижанам понадобилось две минуты, чтобы перевернуть игру в свою пользу — сначала Сенни Маюлу реализовал пенальти, а в следующей атаке Дезире Дуэ вывел гостей вперед.
Отметим, что перед перерывом Дуэ травмировался, его заменил Ферран Торрес.
Во втором тайме подопечные Луиса Энрике закрепили свое преимущество — на 85-й минуте точный удар нанес Ферран Торрес.
В компенсированное время хозяева сократили отставание до минимума усилиями Али Абди, но спастись от поражения не сумели.
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
Благодаря победе ПСЖ (26 очков) укрепил свое лидерство в чемпионате Франции. Парижане опережают ближайшего преследователя — "Лилль" — на 5 баллов. "Ницца" (17 пунктов) находится на седьмой строчке.
В следующем матче ПСЖ 25 ноября примет "Рому" в Лиге чемпионов, а затем 28 ноября дома встретится с "Лорьяном" в чемпионате Франции. "Ницца" в следующем туре Лиги 1 28 ноября примет "Труа".
Ранее сообщалось, что украинский форвард забил гол в матче чемпионата Нидерландов.